Gobierno busca recomponer expectativas y destaca una reaceleración de la inversión

¿Reactivación o señal política?

Vallcorba sostuvo que en los últimos meses se observa una mejora en la inversión tras un período de desaceleración. “Estamos viendo un proceso de reaceleración que es importante porque la inversión es uno de los motores centrales del crecimiento y del empleo”, afirmó.

Sin embargo, el énfasis en este mensaje también refleja la necesidad del gobierno de reposicionar expectativas, en un contexto donde la evolución económica genera cautela en distintos sectores.

Desde el Ejecutivo se señala que este repunte responde tanto a factores internos como al contexto internacional, así como a políticas orientadas a generar condiciones más favorables para nuevos proyectos.

Proyectos como señal de dinamismo

Entre los ejemplos concretos, el subsecretario destacó una inversión proyectada de entre 400 y 500 millones de dólares en un complejo en Punta del Este, en Maldonado. El emprendimiento incluye la ampliación de infraestructura existente y el desarrollo de un centro comercial, entre otros servicios.

Según fuentes oficiales, este tipo de iniciativas cumple un doble rol: por un lado, dinamiza la actividad económica; por otro, actúa como señal hacia inversores sobre el clima de negocios en el país.

Inserción internacional como estrategia

El gobierno también reforzó su apuesta a la inserción internacional como herramienta para atraer capitales. En ese marco, Vallcorba mencionó avances en acuerdos comerciales como el tratado entre el Mercosur y la Unión Europea, así como las negociaciones vinculadas al CPTPP.

Estos acuerdos son vistos como claves para ampliar mercados y mejorar el posicionamiento de Uruguay en la competencia global por inversiones.

Reglas claras y clima de negocios

Desde el Ministerio de Economía se insiste en que el foco está en consolidar un entorno estable y previsible, con reglas claras y una regulación eficiente.

“El objetivo es generar confianza en los inversores, tanto locales como extranjeros”, indicaron fuentes del gobierno, en línea con la estrategia de captar capitales en un contexto regional e internacional competitivo.

Perspectivas y cautela

Si bien las autoridades sostienen que la inversión podría volver a posicionarse como uno de los principales motores del crecimiento, también reconocen que el escenario dependerá de factores externos y de la evolución de la economía global.

En ese marco, el gobierno continuará monitoreando los indicadores y ajustando sus proyecciones, con la expectativa de que la reactivación inversora se traduzca efectivamente en mayor actividad y empleo.

El desafío, más allá de los anuncios, será que estas señales logren consolidarse en una tendencia sostenida y no queden solo como un intento de recomponer expectativas en el corto plazo.