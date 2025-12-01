El gobierno avanza en una ley de “alerta temprana” laboral que obligará a las empresas a notificar con anticipación al Estado antes de ejecutar despidos masivos o cierres sorpresivos. Contra "la moda que se ha instalado en los últimos tiempos de comunicar hasta por redes sociales, estado de WhatsApp, por videos", expresó el ministro Castillo.
Respetar a los trabajadores
Gobierno obligará a las empresas a avisar al Estado antes de despedir trabajadores
El gobierno del Frente Amplio impulsará una ley para evitar despidos sorpresivos como Yazaki; el MTSS pretende crear un sistema de “alerta temprana”.