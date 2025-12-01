Hacete socio para acceder a este contenido

trabajadores |

Respetar a los trabajadores

Gobierno obligará a las empresas a avisar al Estado antes de despedir trabajadores

El gobierno del Frente Amplio impulsará una ley para evitar despidos sorpresivos como Yazaki; el MTSS pretende crear un sistema de “alerta temprana”.

Juan Castillo, ministro de trabajo. Gobierno obligará a las empresas a avisar al Estado antes de despedir trabajadores.

El gobierno avanza en una ley de “alerta temprana” laboral que obligará a las empresas a notificar con anticipación al Estado antes de ejecutar despidos masivos o cierres sorpresivos. Contra "la moda que se ha instalado en los últimos tiempos de comunicar hasta por redes sociales, estado de WhatsApp, por videos", expresó el ministro Castillo.

  1. La iniciativa impulsada por el Ministerio de Trabajo busca evitar casos como los de Yazaki o Paycueros.

Proyecto impulsado por el Frente Amplio

El proyecto ya fue presentado a la bancada del Frente Amplio y se apoyará en convenios de la OIT que fijan plazos mínimos de aviso previo. La idea es que el Estado tenga margen para mediar, negociar alternativas, conseguir inversores o intentar reconversiones productivas, en lugar de enterarse cuando la planta ya bajó la cortina.

Castillo insistió en que cerrar una empresa “se hace de un día para el otro, pero reactivar el empleo lleva meses”, por lo que la norma apunta a equilibrar tiempos y evitar retiros abruptos que dejan al sistema sin capacidad de respuesta.

