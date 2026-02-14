Guardavidas de Maldonado realizaron 379 intervenciones en lo que va de la temporada

En cuanto a las personas involucradas, 333 fueron menores de edad y 294 mayores, lo que refleja una alta participación de niños y adolescentes en los episodios atendidos por la Brigada de Guardavidas de Maldonado en lo que va de la temporada veraniega 2025-2026.

Señala el informe que hubo 23 casos de niños perdidos, que constituyen el 6% de las actuaciones, y 13 intervenciones catalogadas como “clave roja”, es decir, situaciones de mayor gravedad.

En cuanto al perfil de las personas involucradas, 333 fueron menores de edad y 294 mayores.

Importancia de guardavidas

Desde la Intendencia se reiteró la importancia de respetar las indicaciones del personal de guardavidas, observar la señalización con banderas y reforzar los cuidados en el caso de menores.

El Cuerpo de Guardavidas de Maldonado cuenta con 320 funcionarios distribuidos en 88 puestos a lo largo de la costa, desde Solís Grande hasta José Ignacio.