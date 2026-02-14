Hacete socio para acceder a este contenido

en las playas

Guardavidas de Maldonado realizaron 379 intervenciones en lo que va de la temporada

Del total de actuaciones, 183 correspondieron a asistencias, 160 rescates, 23 casos de niños perdidos y 13 intervenciones catalogadas como “clave roja”.

Guardavidas con intenso trabajo.

 Diego Lafalche / FocoUy
En lo que va de la temporada 2026, la Brigada de Guardavidas de Maldonado realizó 379 intervenciones en las playas del departamento, según datos actualizados al 12 de febrero.

Los datos, dados a conocer por medios locales y actualizados al jueves 12 de febrero, indican que un total de 627 personas estuvieron involucradas en distintos episodios registrados fernandinas, lo que derivó en 379 intervenciones por parte de los guardavidas desplegados a lo largo de toda la costa.

Del total de actuaciones, 183 correspondieron a asistencias (48%), mientras que 160 fueron rescates (42%) de distintas características. Además, se registraron 23 casos de niños perdidos (6%) y 13 intervenciones catalogadas como “clave roja” (3%), es decir, situaciones de mayor gravedad.

En cuanto a las personas involucradas, 333 fueron menores de edad y 294 mayores, lo que refleja una alta participación de niños y adolescentes en los episodios atendidos por la Brigada de Guardavidas de Maldonado en lo que va de la temporada veraniega 2025-2026.

Importancia de guardavidas

Desde la Intendencia se reiteró la importancia de respetar las indicaciones del personal de guardavidas, observar la señalización con banderas y reforzar los cuidados en el caso de menores.

El Cuerpo de Guardavidas de Maldonado cuenta con 320 funcionarios distribuidos en 88 puestos a lo largo de la costa, desde Solís Grande hasta José Ignacio.

Dejá tu comentario