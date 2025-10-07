"Hay que retocar el sistema de exoneraciones que tiene el Uruguay"

-Conozco los trazos generales, no estoy al tanto de los detalles de cuáles son las modificaciones. Si uno tuviera que resumir este presupuesto, yo lo veo en cuatro temas básicos. Un tema gasto, que era donde se debería haber actuado y no vemos a nadie en el sistema político hablando de que el tema es ordenar el gasto. O sea, que hay un aumento de gasto en el presupuesto. Para solventar ese aumento de gasto hay, por un lado, que se ha hablado muy poco y que para mí es uno de los temas centrales que tiene el Uruguay, es el cambio de la regla fiscal, que habría que mejorar pero lo que hace es permitir endeudarse más al país. Eso es clarísimo. Y es el principal instrumento que está usando el Uruguay para vivir, porque ya hoy no nos estamos endeudando para invertir, sino que nos estamos endeudando para pagar gasto corriente y pagar los intereses de la deuda. Y acá le hago un paréntesis, aparte yo el otro día leí una declaración induciendo a que la rentabilidad de la letra de regulación monetaria para los inversores es muy alta. Y así es el costo de la deuda, porque eso es deuda uruguaya. No tengo los números exactos, pero no creo que sea menos de 8 o 9% el endeudamiento en dólares que nos está generando, y por eso es parte del problema que estamos teniendo. O sea, que tenemos por un lado aumento de gasto, tenemos por un lado que se está aumentando el límite de la capacidad de endeudarse, por otro lado tenemos aumentos de impuestos, donde yo recuerdo, yo creo que hay uno, en ese sentido son coherentes con los planteos, no con lo que se había hecho antes, porque la vez pasada a quienes se les pusieron impuestos fue a los trabajadores, no al capital. Y pretender hoy financiar el problema fiscal que tiene el Uruguay con impuestos a los ricos, como decía Damiani, en Uruguay no hay ricos, hay riquitos. Usted agarra la revista The Economist, esto le está pasando en Francia, Italia, España, Inglaterra, o sea, por ahí no se van a generar los recursos para financiar el déficit. Entonces tenemos más impuestos, más deuda, que son más impuestos futuros. Impuestos que van a pagar los jóvenes de hoy de 30 y 40, o sea, si algún día el Uruguay paga la deuda, va a haber que poner impuestos para pagarla. Y creo que después hay otro tema que para mí es el tema más importante de todos también, porque si usted no necesita de nadie, usted puede hacer de repente alguna modificación en su sistema. El Uruguay necesita, como venimos diciendo, endeudarse para poder subsistir. Entonces cuando empezamos a tocar el secreto bancario, cuando empezamos a tocar lo medular, porque en el artículo 702 y 703 está incluido también el Banco Central, que se flexibilizan totalmente las condiciones para la información. Le hago un paréntesis, todos los que están hablando hoy de inteligencia artificial, alcanza con leer el libro Nexus, la principal preocupación que hay hoy es que la tecnología le permite a los estados invadir la privacidad individual. O sea, ese es uno de los grandes temas que se están discutiendo hoy en el mundo, es cómo se le ponen límites al estado para que no invada la libertad individual. Hoy vivimos en un gran hermano, y en este presupuesto, en el artículo 635, en el artículo 702, y en el artículo 703, está reflejado, por lo que escuché, se le hizo alguna modificación, como que ahora no se va a permitir la intervención, que se va a exigir primero la intervención del sistema judicial, pero dan 10 días. Quienes conocemos el Uruguay, pensar que en 10 días, o sea, es una manera de decir, dejo los instrumentos de una manera para que el sistema judicial no intervenga, porque en el Uruguay no conozco, o sea, si es correcto lo que yo leí, entonces por eso también quiero ser muy cuidadoso, porque como no he estado en el país, no estoy al tanto también de en qué consiste la modificación, creo que la modificación permitiendo que primero se expida el sistema judicial es fundamental. Y creo que hay que darle los plazos necesarios y suficientes, y los plazos nuestros, pero bueno, no sé si a eso ha apuntado su pregunta.