Vuelve el "Yo Estudio y Trabajo": lanzan nueva edición del programa para primera experiencia laboral

Proceso y fechas clave para la edición 2025 del programa

Las inscripciones para esta nueva edición se realizarán exclusivamente de forma online a través del formulario disponible en la web: https://inscripcion.mtss.gub.uy/.

El período para registrarse es acotado: comenzará el miércoles 15 de octubre a las 13:30 h y finalizará el miércoles 22 de octubre a las 23:59 h.

Una vez cerrado el período de inscripción, el sorteo de las postulaciones se llevará a cabo el 27 de octubre de 2025. Los resultados serán publicados ese mismo día en la web oficial del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.

Finalmente, aquellos jóvenes que resulten sorteados serán convocados para el control de cumplimiento de requisitos y la presentación de la documentación solicitada. Esta etapa tendrá lugar entre el 10 y el 14 de noviembre de 2025.

Se recomienda encarecidamente a todos los postulantes leer detenidamente las bases del programa (adjuntas al final de este contenido o disponibles en el sitio web del MTSS) para verificar los requisitos de participación y la lista de documentos a presentar en caso de ser seleccionados.