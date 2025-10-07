Vuelve el "Yo Estudio y Trabajo": lanzan nueva edición del programa para primera experiencia laboral

El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS), a través de la Dirección Nacional de Empleo, anuncia el lanzamiento de la 14.ª Edición del Programa "Yo Estudio y Trabajo" (YEyT).
Esta iniciativa interinstitucional clave está diseñada para brindar una primera experiencia laboral formal a jóvenes de entre 16 y 20 años que actualmente se encuentren estudiando.
El programa YEyT se consolida como una política pública fundamental para fortalecer el vínculo esencial entre la educación y el trabajo, promoviendo además el desarrollo de competencias transversales y una inserción laboral en condiciones de igualdad. Desde su creación en 2012, más de 9.000 jóvenes en todo el país ya han participado con éxito.
Proceso y fechas clave para la edición 2025 del programa
Las inscripciones para esta nueva edición se realizarán exclusivamente de forma online a través del formulario disponible en la web: https://inscripcion.mtss.gub.uy/.
El período para registrarse es acotado: comenzará el miércoles 15 de octubre a las 13:30 h y finalizará el miércoles 22 de octubre a las 23:59 h.
Una vez cerrado el período de inscripción, el sorteo de las postulaciones se llevará a cabo el 27 de octubre de 2025. Los resultados serán publicados ese mismo día en la web oficial del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.
Finalmente, aquellos jóvenes que resulten sorteados serán convocados para el control de cumplimiento de requisitos y la presentación de la documentación solicitada. Esta etapa tendrá lugar entre el 10 y el 14 de noviembre de 2025.
Se recomienda encarecidamente a todos los postulantes leer detenidamente las bases del programa (adjuntas al final de este contenido o disponibles en el sitio web del MTSS) para verificar los requisitos de participación y la lista de documentos a presentar en caso de ser seleccionados.