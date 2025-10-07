Sindicato de cañeros acampa frente al Parlamento por renovación del seguro especial

De Sousa explicó a Caras y Caretas que el seguro fue implementado en 2020, durante el gobierno de Luis Lacalle Pou, y que desde entonces “cada año se renueva, pero esta vez el plazo ya venció y muchos trabajadores fueron a hacer el trámite y no pudieron”. En ese contexto, el sindicato decidió movilizarse hasta Montevideo para reclamar que el beneficio continúe: “Hace meses venimos juntando firmas porque para nosotros es de mucha importancia. En Bella Unión no hay fuente laboral, ni para hombres ni para mujeres. Lo único que tenemos es la zafra, que dura seis meses, y después ya no hay trabajo en nada”, sostuvo.