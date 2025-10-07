La Unión de Trabajadores Azucareros de Artigas (UTAA) instaló este lunes un campamento frente al Palacio Legislativo en reclamo de la renovación del seguro especial para los cañeros. El beneficio, creado durante la pandemia de covid-19, venció este año y, según la dirigente sindical Raquel de Sousa, “de él dependen miles de familias que hoy no tienen otra fuente de ingreso”.
Reclamo urgente
Sindicato de cañeros acampa frente al Parlamento por renovación del seguro especial
Trabajadoras y trabajadores cañeros reclaman la continuidad del seguro especial, que venció recientemente, del que dependen miles de familias de Bella Unión.