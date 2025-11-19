" Hoy la evasión fiscal es de 240 millones de dólares al año"

-Sí, claro. Es muy importante que se siga trabajando de esta manera, es muy importante. Nosotros venimos denunciando hace 3 años más o menos de la cantidad de contrabando que hay en el Uruguay, que son cigarrillos ilegales, que no cumplen ninguna normativa, ni sanitaria, ni fiscal. Nosotros estamos hablando de que hoy la evasión fiscal son 240 millones de dólares al año y que la comercialización de toda esa masa de cigarrillos, que son 165 mil cajillas al día, hablamos de un lavado de activos de 146 millones de dólares. No solo que las cifras son muy importantes y muy grandes, sino que qué tipo de país queremos para más adelante. Hoy con un cigarrillo que tiene el 46% del mercado, que es el cigarrillo ilegal, y siendo la primera marca de venta en el Uruguay esas mismas cajas que agarraron el otro día, estamos en un problema y el problema es que estamos siendo un país ilegal. Porque además del cigarrillo hay infinidad de productos que se ingresan masivamente. El cigarrillo se pega por el impuesto que tiene, mucha plata, mucha evasión y cifra mucho. Nosotros no tenemos cómo aportar datos. Nosotros lo que damos son denuncias permanentes de lo que está pasando. Nosotros trabajamos todo el día en la calle. A nosotros no nos cuentan de lo que está pasando. Y vemos que la gente consume cigarrillos ilegales, sin controles, ninguno. Lo vemos, lo vemos. No necesitamos que nos cuenten. Pero además de todo, contamos con una encuesta muy importante de cifra, donde nos da datos que no los sacamos de nuestro trabajo diario, porque yo trabajo en Montevideo, imagínate Treinta y Tres, Salto, esa encuesta la da. Y es escandaloso. Y vamos a ponernos de acuerdo de que, como doy palo, pues soy terriblemente crítico, la administración anterior trabajó muy bien con aduanas, y está mejor todavía. Pero ¿sabes cuál es el problema? Estamos muy lejos de lo que hay que incautar para poder detener esto. Hago siempre la misma comparación. Hoy estábamos hablando de las lanchas, yo con todos estos millones de dólares al año, te puedo asegurar que te doy seis lanchas, cinco lanchas sin problema, por año.

Como forma de desalentar el consumo de cigarrillos de contrabando, ¿se puede realizar una campaña divulgando los componentes tóxicos que contienen?

-Vamos a ver, hay algo que quiero dejar claro antes que nada. Yo no estoy defendiendo, y mirá que es mi trabajo, de esto vivo, yo no voy a defender el cigarrillo como el cigarrillo. Porque la nocividad del cigarrillo la hace yo y cualquiera que fuma. Yo lo que voy es, la ilegalidad es determinante. Este cigarrillo en Paraguay es fabricado legalmente , paga sus impuestos. ¿Cuál es el problema? Cuando pasa por el lado uruguayo. Entonces, yo no me puedo preocupar por lo que pasa en Paraguay. Me preocupa lo que está pasando en Uruguay. Donde el 46% del cigarrillo es de contrabando, consumido. Entonces, a ver, si es bueno, si es malo, ni siquiera hablo de eso. Porque todos sabemos lo que es el cigarrillo. Nosotros lo que queremos es vender el 100% de los cigarros que se consumen acá. Y si vos, en el caso particular mío, vendemos cigarrillos a 220 pesos. Y eso tiene un montón de controles del Ministerio de Salud Pública. Y eso ayuda, supuestamente, a mejorar la salud de los uruguayos. Decime vos, ¿en qué ayuda un cigarrillo a 90 pesos?

Queda claro que son producidos en otro país y bajo otras normas tributarias?

-Y cuando pasan las fronteras son ilegales, no hay otra historia.

En el inicio hablamos de la evasión. Y por tanto una clara competencia desleal.

-Pero es desleal porque no tiene impuestos. Y vos traes las casillas estas, las haces hacer neutro, para cobrar todos los impuestos, más impuestos de importación y todo eso. ¿Cuánto? Se va a 240. A ver, esto es muy sencillo. Es muy fácil. Los impuestos en Paraguay son un 10%. Los de acá, los sabemos todos.

¿Van a pedir que los controles se hagan en diferentes regiones de frontera?

-Pero nosotros los venimos pidiendo hace años. A ver. Necesitaríamos que, por ejemplo, el Ministerio de Salud Pública, que tiene, me pueda estar equivocando, lo dije también en la entrevista anterior, puedo estar equivocado, pero creo que no, 20 inspectores. Y salen día dos.

Imagínate vos cuándo pueden ir a controlar a Rivera algo. Son la policía sanitaria del Uruguay. Les faltan muchos funcionarios policías porque no sirven para nada. Tienen que hacer que esto funcione. Esto lo hablamos con el gobierno anterior y esto lo hemos hablado con todos los integrantes del gobierno actual. El gobierno anterior nos empezó a dar un poco de corte en todo lo que era esto y la aduana entró a funcionar. Esta aduana, ya nos reunimos el primer día y está funcionando mejor. Pero ya te digo. Acá se venden 165.000 cajas al día de ilegales. Y también te podría hablar de los vapeadores, de los cigarrillos electrónicos, de todo esto que lo dejo para otro momento. Porque eso es otra cosa, que es ilegal, está prohibido el consumo. Igual se consume, lo encontrás en marketplace, en todos lados. La ilegalidad está ganando este país y nadie le está poniendo el cascabel al gato.

En momentos de déficit fiscal elevado, ¿el control de la evasión mencionada sería un buen aporte?

-Mirá qué genial sería, si yo elimino el contrabando, ayudo a la gente en la salud, como quiere el Ministerio de Salud Pública. Y a su vez, aumento la recuperación fiscal, que es lo que necesita el gobierno para mejorar los ingresos en algunas áreas. ¿No es el ideal?”-.