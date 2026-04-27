Expertos en economía y finanzas advierten que, si bien el conflicto en Medio Oriente ya ha sacudido los mercados energéticos, el impacto real y total sobre el precio de los alimentos no se reflejará en las góndolas hasta el año 2027. La interrupción en el suministro de combustibles y fertilizantes se perfila como el principal motor inflacionario para la canasta básica a mediano plazo.
Consecuencias de la guerra
Se espera fuerte escalada en el precio de los alimentos para 2027 debido al conflicto en Medio Oriente
El cierre del estrecho de Ormuz impacta hoy la energía, pero la cadena alimentaria sufrirá el golpe definitivo en los próximos 12 a 18 meses.