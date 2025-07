Industria lechera en Uruguay: 10 años de luces y sombras

LA LECHERÍA PERDIENDO TERRENO

En los últimos 8 años, la lechería perdió 170.000 hectáreas y con ellos trajo aparejado la disminución del número de tamberos en algunas zonas del país. En la actualidad el número no supera los 3.500 de los cuáles apenas 140 están ubicados en la zona norte. El volumen actual de producción alcanza en todo el país los 6 millones de litros diarios.

Como ejemplo, en el departamento de Rivera desde el 2002 hasta la fecha cerraron más de 100 tambos. En la actualidad hay 27 tambos en el departamento, de los cuáles 9 remiten leche y 18 trabajan de forma irregular.

EL TRANSPORTE SUFRE LA CRISIS.

Desde la gremial de TRALE, sociedad fundada en 1954 y dedicada a la recolección de leche en los establecimientos productores de nuestro país,han manifestado su preocupación por la difícil situación del sector, sumada a la gran conflictividad surgida de los reclamos salariales. En diálogo con el Presidente de la Gremial , el empresario Humberto Ramón,el mismo fue contundente al afirmar que

“El chofer gana más que el dueño del camión. Y ahí puede haber una lectura sobre los aumentos salariales y la disminución de los precios”. En referencia a la situación actual del productor del interior, el empresario afirmó que: ’Los Rematadores de diferentes zonas del país me informan que mensualmente entre 6 y 7 tamberos entregan su maquinaria para remate”.

En el año 2023 , la sequía generó un profundo impacto en el sector lechero primario. La baja en la facturación y aumentos significativos en los costos de suplementación se tradujeron en pérdidas que llegaron a US $136 millones, de acuerdo a un informe elaborado en la época por el Instituto Nacional de la Leche (INALE) .Las pérdidas desalentaron la inversión y con ello la “ herencia familiar”. De acuerdo a la información recabada el promedio de edad de los tamberos en general es de 55 años.

LA POLÍTICA ESCUCHA PERO NO RESPONDE

Las dificultades del sector fueron trasladadas a las organizaciones vinculadas al transporte, lo que fue informado por el empresario: “Si, nosotros tenemos reuniones con los distintos actores que involucran lo que es el transporte, y bueno, sí, se les está diciendo constantemente que los números no dan, que bueno, como sabemos, la informalidad es mucha, pero tampoco lo que se dice es, bueno, llevamos a la formalidad, pero ¿cómo hacemos? No hay manera, digo, o hay que sacar impuestos, o hay que hacer algo, pero algo hay que hacer, porque el sistema en lo que es lo nuestro, en el transporte, que incide totalmente en el producto, en el productor o en la venta de los productos, tenemos que tener alguna carga de impuesto menor para poder sobrevivir”.

En referencia a la reacción de las autoridades, Ramón señaló:

Bueno, sí, hemos tenido, ahora no, pero hemos tenido varias reuniones y bueno, lo han recibido con buena disposición, pero después no se ha podido poner en práctica mucho ese tema. Entonces, creo que acá hay que poner de todas las partes. Primero, hay informalidad en el transporte, es verdad, pero también tiene que ver con los clientes que también tendrían que controlar, en este caso el gobierno, ni que hablar. Y bueno, el tema del salario, creo que habría que sentarse como hemos tratado a nivel de ITPC ( Intergremial de Transporte), tratado de cambiar la forma de pago, que es lo que nadie quiere bajar salario, sino cambiar la forma, porque la forma que hay hoy no condice para nada con lo que es la realidad” .

Por ejemplo?

“Y por ejemplo, en cualquier trabajo, un contenedor o un camión de zafra, las horas que están muertas, porque por eso decía al principio que hay que poner voluntad de todas las partes para hablar y poner un poquito de sentido común, es decir, no es esto o no es nada cómo hemos recibido hasta hoy. Se le plantearon varias formas de pago y no fueron aceptadas. Está bien, cada cual defiende lo suyo, eso está claro, pero a veces tenemos que ser más autocríticos y decir, bueno, vamos a ver cómo salimos, porque en realidad si no salimos nos perjudica a todos, al empleado, al empresario , en fin, a todos”.