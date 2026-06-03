"¡Marco Rubio, deja vivir a Cuba!": activista arremetió contra el secretario de Estado en pleno Congreso

Activista denunció impacto del bloqueo petrolero

Según denunció Barry, millones de cubanos enfrentan diariamente condiciones cada vez más difíciles debido a las restricciones económicas y financieras. Entre las consecuencias mencionó los frecuentes apagones, la escasez de combustible, los problemas de transporte y las dificultades para acceder a medicamentos y otros insumos esenciales.

El activista también hizo referencia al impacto del bloqueo petrolero que afecta a Cuba, una situación que ha provocado extensos cortes de energía en distintas regiones del país. Para muchas familias, esto significa pasar largas horas sin electricidad, con dificultades para conservar alimentos, acceder al agua o desarrollar actividades cotidianas básicas.

“Marco Rubio, deja vivir a Cuba. Las sanciones están matando cubanos”, reiteró Barry durante su intervención, señalando directamente la responsabilidad de quienes promueven y defienden el endurecimiento de las medidas contra la isla.

La denuncia adquiere una dimensión especial por provenir de un ciudadano estadounidense que cuestiona desde dentro de su propio país las políticas aplicadas contra Cuba. En los últimos años, diversos sectores sociales, organizaciones humanitarias y movimientos por la paz han advertido sobre los efectos que las sanciones tienen sobre la población civil, especialmente en áreas sensibles como la alimentación, la salud y el acceso a la energía.

Desde su retorno a la Casa Blanca en enero de 2025, Donald Trump ha intensificado las medidas coercitivas, alcanzando niveles sin precedentes tras decretar, el pasado 29 de enero, una orden ejecutiva de cerco energético que priva a la isla de suministros de petróleo. A esto se suman constantes amenazas de una agresión militar.

Para quienes critican el bloqueo, no se trata de una discusión ideológica o diplomática, sino de una cuestión de derechos humanos y de las consecuencias concretas que estas medidas tienen sobre la vida diaria de los cubanos.