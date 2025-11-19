Inflación en la OCDE en relativa estabilidad en un contexto heterogéneo

Por otro lado, la inflación de los alimentos se mantuvo sin cambios en un 5.0%, después de un fuerte aumento observado en agosto. En paralelo, la inflación subyacente, que excluye los precios de alimentos y energía, mostró una leve disminución, pasando del 4.4% al 4.2%.

En el contexto del G7, la inflación general también se mantuvo estable, registrando un 2.8% en septiembre, ligeramente por encima del 2.7% de agosto. Canadá lideró este aumento con un incremento de 0.5 puntos porcentuales en su inflación general. Francia, Alemania y Japón también experimentaron aumentos en sus tasas de inflación. Sin embargo, en el G7, la inflación de alimentos se mantuvo estable en general, aunque en Canadá alcanzó su nivel más alto desde diciembre de 2023, con un 3.9%. En contraste, Japón y el Reino Unido vieron descensos en la inflación de alimentos, que se ubicaron en 7.3% y 4.5%, respectivamente.

En la zona euro, la inflación interanual, medida por el Índice Armonizado de Precios al Consumidor (HICP), se mantuvo estable en septiembre en un 2.2%, tras el 2.1% de agosto. La inflación de alimentos disminuyó y la caída en los precios de la energía se desaceleró aún más. Según el estimado preliminar de Eurostat, en octubre de 2025, la inflación en la zona euro se mantuvo en un 2.1%, con una disminución en la inflación de energía a -1.0%.

Mientras tanto, en el G20, la inflación también se mantuvo estable en un 3.8% en septiembre. La inflación general aumentó en Indonesia y disminuyó en Argentina, donde se mantuvo por encima del 30%. En China, la inflación interanual se mantuvo negativa en -0.3%, sin cambios significativos desde agosto, y se observó estabilidad en Brasil, Arabia Saudita y Sudáfrica.

Este análisis resalta no solo la persistencia de la inflación en varias economías avanzadas, sino también la necesidad de seguir monitorizando las políticas económicas y su efectividad para gestionar la estabilidad de precios en un contexto global cada vez más complicado.

La inflación general de la OCDE se mantuvo en términos generales estable en 4.2 % en setiembre de 2025.

Aumentó en 17 de los 38 países de la OCDE, disminuyó en 7 y se mantuvo estable o prácticamente estable en los 14 restantes. En septiembre, la inflación general se situó en o por debajo del 2.0 % en 7 países de la OCDE.

La inflación de la energía en la OCDE aumentó fuertemente a 3.1 % en septiembre, desde 0.8 % en agosto. Aunque los cambios recientes mes a mes se han mantenido moderados, este aumento interanual refleja un efecto base derivado de la caída significativa de los precios de la energía entre agosto y septiembre de 2024.

Tras el fuerte aumento observado en agosto, la inflación de los alimentos en la OCDE se mantuvo sin cambios en 5.0 %, mientras que la inflación subyacente (inflación excluyendo alimentos y energía) descendió ligeramente a 4.2 % desde 4.4 %.

