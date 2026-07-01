Hacete socio para acceder a este contenido

Para continuar, hacete socio de Caras y Caretas. Si ya formas parte de la comunidad, inicia sesión.

ASOCIARME
Mundial |

lo necesitaban y apareció

Inglaterra sufrió pero apareció Kane para darle la clasificación a octavos

Con dos goles del histórico delantero, Inglaterra venció 2 a 1 a RD Congo, para seguir en el Mundial en dónde ahora deberá enfrentarse a México.

Kane le dio la clasificación a Inglaterra

Kane le dio la clasificación a Inglaterra
Suscribite

Caras y Caretas Diario

En tu email todos los días

En una primera parte muy entretenida, el elenco africano dio el golpe en la mesa al ponerse por delante del marcador a los siete minutos. Un contragolpe letal en el que Mbemba cambió de derecha a izquierda para que apareciera Cipenga quien recepcionó, enganchó y sacó un gran derechazo bajo que se metió contra el palo derecho inglés.

Pero los europeos salieron a buscarlo de todas las manera posibles, y fue ahí quien apareció la gran figura de Lionel Mpasi, golero congoleño que se vistió de héroe para irse al descanso un gol arriba.

En la segunda mitad, Inglaterra siguió proponiendo su juego, con nuevas aproximaciones peligrosas. En el minuto 52, Kane cabeceó, Mpasi metió un manotazo espectacular que Mbemba en la línea despejó para alejar el peligro.

Tanto fue el empuje, que a los 75 minutos iba a llegar el tan ansiado empate. Un centro desde la izquierda por parte de Gordon, cayó en la cabeza del goleador inglés, Harry Kane, que tras desmarcarse del zaguero conectó para mandar la pelota al fondo de la red.

Y el triunfo iba a llegar a falta de cuatro minutos para el cierre del encuentro. Nuevamente Kane recibió la pelota en la medialuna del área, se sacó tres rivales de arriba y sacó un derechazo brutal para que la pelota se metiera contra el ángulo izquierdo, dándole el triunfo al elenco inglés.

Con esta victoria, Inglaterra se metió en los octavos de final en dónde lo espera México, uno de los anfitriones. Más allá de la derrota, el Mundial que hizo RD Congo es para destacar.

Inglaterra

Jordan Pickford; Djed Spence (70' Eberechi Eze), Ezri Konsa, Marc Guéhi, Nico O’Reilly; Declan Rice (90' John Stones), Elliot Anderson; Noni Madueke (61' Anthony Gordon), Jude Bellingham, Marcus Rashford (61' Bukayo Saka); Harry Kane.

DT: Thomas Tuchel

RD Congo

Lionel Mpasi; Aaron Wan-Bissaka, Chancel Mbemba, Axel Tuanzebe, Arthur Masuaku (89' Joris Kayembe); Ngal’ayel Mukau (76' Edo Kayembe), Samuel Moutoussamy (89' Fiston Mayele), Noah Sadiki; Yoane Wissa, Nathanaël Mbuku (64' Meschack Elia), Benie Cipenga (76' Theo Bongonda).

DT: Sébastien Desabre

Temas

Te puede interesar