Inglaterra sufrió pero apareció Kane para darle la clasificación a octavos

En la segunda mitad, Inglaterra siguió proponiendo su juego, con nuevas aproximaciones peligrosas. En el minuto 52, Kane cabeceó, Mpasi metió un manotazo espectacular que Mbemba en la línea despejó para alejar el peligro.

Tanto fue el empuje, que a los 75 minutos iba a llegar el tan ansiado empate. Un centro desde la izquierda por parte de Gordon, cayó en la cabeza del goleador inglés, Harry Kane, que tras desmarcarse del zaguero conectó para mandar la pelota al fondo de la red.

Y el triunfo iba a llegar a falta de cuatro minutos para el cierre del encuentro. Nuevamente Kane recibió la pelota en la medialuna del área, se sacó tres rivales de arriba y sacó un derechazo brutal para que la pelota se metiera contra el ángulo izquierdo, dándole el triunfo al elenco inglés.

Con esta victoria, Inglaterra se metió en los octavos de final en dónde lo espera México, uno de los anfitriones. Más allá de la derrota, el Mundial que hizo RD Congo es para destacar.

Inglaterra

Jordan Pickford; Djed Spence (70' Eberechi Eze), Ezri Konsa, Marc Guéhi, Nico O’Reilly; Declan Rice (90' John Stones), Elliot Anderson; Noni Madueke (61' Anthony Gordon), Jude Bellingham, Marcus Rashford (61' Bukayo Saka); Harry Kane.

DT: Thomas Tuchel

RD Congo

Lionel Mpasi; Aaron Wan-Bissaka, Chancel Mbemba, Axel Tuanzebe, Arthur Masuaku (89' Joris Kayembe); Ngal’ayel Mukau (76' Edo Kayembe), Samuel Moutoussamy (89' Fiston Mayele), Noah Sadiki; Yoane Wissa, Nathanaël Mbuku (64' Meschack Elia), Benie Cipenga (76' Theo Bongonda).

DT: Sébastien Desabre