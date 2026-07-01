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Mundial |

bastó con 30 minutos

México eliminó a Ecuador y finalizó el ciclo de Beccacece

La selección azteca se impuso por 2 a 0 a los sudamericanos y espera por el ganador de Inglaterra y RD Congo en los octavos de final del Mundial.

México eliminó a Ecuador.

México eliminó a Ecuador.

 FIFA
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En el Estadio Azteca, la selección de México venció por 2 a 0 a Ecuador, resultados que coloca a uno de los equipos anfitriones en los octavos de final del Mundial. Su rival saldrá del ganador de Inglaterra y RD Congo.

Los comandados por Javier Aguirre tuvieron una primera media hora en dónde pasaron por arriba al elenco ecuatoriano, quienes no se encontraron nunca en la cancha. El partido se abrió a los 22 minutos cuando Alvarado habilitó a Quiñónez quien picó desde detrás de la mitad de la cancha, se hizo con la pelota y avanzó hasta el área, enganchó para sacarse dos rivales de arriba y definió para colocar la pelota contra el ángulo del primer palo.

Diez minutos más tarde, tras una pésima salida del fondo ecuatoriano, Jiménez recuperó la pelota, abrió para Quiñónez quien le volvió a entregar la pelota al delantero para que este remate de manera potente, colocando la pelota contra el palo izquierdo del arco defendido por Galíndez.

La segunda mitad fue un mero trámite, en dónde a Ecuador le empezó a pesar el tiempo y a ganarle el nerviosismo, terminando el partido con diez jugadores por la expulsión de Piero Hincapié que vio la roja por taparse la boca al insultar a un rival.

México avanzó a octavos de final en dónde enfrentará al ganador del partido entre Inglaterra y RD Congo. Por el lado de Ecuador, Sebastián Beccacece dejó de ser el entrenador.

México

Raúl Rangel; Jorge Sánchez, César Montes, Johan Vásquez, Jesús Gallardo; Gilberto Mora (58' Brian Gutiérrez), Erik Lira, Luis Romo (73' Obed Vargas); Roberto Alvarado (80' Israel Reyes), Raúl Jiménez (73' Santiago Giménez), Julián Quiñones (80' Orbelín Pineda).

DT: Javier Aguirre

Ecuador

Hernán Galíndez; Alan Franco (46' Ángelo Preciado), Joel Ordóñez (46' Yaimar Medina), Willian Pacho, Piero Hincapié; John Yeboah Zamora (79' Jordy Caicedo), Moisés Caicedo, Pedro Vite, Nilson Angulo (79' Kendry Páez); Gonzalo Plata, Enner Valencia (59' Kevin Rodríguez)

DT: Sebastián Beccacece

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