México eliminó a Ecuador y finalizó el ciclo de Beccacece

La segunda mitad fue un mero trámite, en dónde a Ecuador le empezó a pesar el tiempo y a ganarle el nerviosismo, terminando el partido con diez jugadores por la expulsión de Piero Hincapié que vio la roja por taparse la boca al insultar a un rival.
México avanzó a octavos de final en dónde enfrentará al ganador del partido entre Inglaterra y RD Congo. Por el lado de Ecuador, Sebastián Beccacece dejó de ser el entrenador.
México
Raúl Rangel; Jorge Sánchez, César Montes, Johan Vásquez, Jesús Gallardo; Gilberto Mora (58' Brian Gutiérrez), Erik Lira, Luis Romo (73' Obed Vargas); Roberto Alvarado (80' Israel Reyes), Raúl Jiménez (73' Santiago Giménez), Julián Quiñones (80' Orbelín Pineda).
DT: Javier Aguirre
Ecuador
Hernán Galíndez; Alan Franco (46' Ángelo Preciado), Joel Ordóñez (46' Yaimar Medina), Willian Pacho, Piero Hincapié; John Yeboah Zamora (79' Jordy Caicedo), Moisés Caicedo, Pedro Vite, Nilson Angulo (79' Kendry Páez); Gonzalo Plata, Enner Valencia (59' Kevin Rodríguez)
DT: Sebastián Beccacece