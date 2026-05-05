Intenso tiroteo en Marconi ayer en la noche.

Vecinos del barrio Marconi aseguran que escucharon más de 100 detonaciones en el tiroteo que se desató ayer lunes cerca de las 22:00 hs. "Parecía Navidad o Año Nuevo", dijo un vecino. El hombre, que pidió no ser identificado por miedo a represalias, describió el episodio como "un disparate" la cantidad de balazos.
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Respuesta policial
Según su testimonio, la Policía estuvo en la zona antes y después del tiroteo, pero no durante los disparos. "El accionar es un destiempo", cuestionó. Tras la balacera, efectivos de la Guardia Republicana patrullaron el lugar, incluso con un camión blindado. Fuentes oficiales confirmaron que los disparos no fueron contra la Policía. También indicaron que no se levantaron casquillos en la escena.
El vecino anónimo advirtió sobre el peligro que significan este tipo de episodios para los residentes. "El 90% de las viviendas son de chapa. Estamos hablando de armas de calibre grande, metralletas, pueden matar a cualquiera", afirmó.
"Ayer fue claro que cuando pasa la Policía, se calma. Se ve que observan y cuando no pasa la Policía, vuelve a desmadrarse. Creo que tienen todo controlado para poder ejecutar la violencia", señaló el vecino en diálogo con Subrayado. "Lo que pasó anoche viene pasando desde hace un tiempo largo. Estamos en un momento violento, se arman tiroteos", concluyó.