Intenso tiroteo en Marconi ayer en la noche.

Respuesta policial

Según su testimonio, la Policía estuvo en la zona antes y después del tiroteo, pero no durante los disparos. "El accionar es un destiempo", cuestionó. Tras la balacera, efectivos de la Guardia Republicana patrullaron el lugar, incluso con un camión blindado. Fuentes oficiales confirmaron que los disparos no fueron contra la Policía. También indicaron que no se levantaron casquillos en la escena.