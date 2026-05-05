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Derecho Humanos Rafael Michelini |

En memoria de Zelmar Michelini

"Muy emotivo": Rafael Michelini contó por qué el homenaje a su padre será distinto

El exsenador Rafael Michelini contó en exclusiva para Legítima Mañana cómo será el homenaje a 50 años del asesinato de su padre.

Exsenador Rafael Michelini habló sobre el homenaje a su padre.

Exsenador Rafael Michelini habló sobre el homenaje a su padre.
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El exsenador brindó estos detalles en el programa Legítima Mañana de Caras y Caretas, donde subrayó que se trata de un homenaje distinto, impulsado por hijos y amigos de su padre, así como también de su hermano Felipe, ya fallecido. “Va a ser una cosa muy emotiva”, afirmó.

Invitados

Michelini adelantó que participarán figuras como el historiador Gerardo Caetano, el presidente del Pit-Cnt, Marcelo Abdala, el murguista Raúl Castro con una intervención artística, y Florencia Zabaleta, quien leerá un poema de Zelmar. También estará presente el rector de la Universidad, Héctor Cancela, reforzando el carácter institucional del encuentro.

Más allá del acto, Michelini puso el foco en el significado político del homenaje. Sostuvo que el verdadero tributo a las víctimas del terrorismo de Estado es sostener la democracia: “El mejor homenaje es que haya libertad, que haya Parlamento y que no se violen los derechos humanos”.

Zelmar Michelini en la memoria

En ese marco, advirtió sobre un escenario internacional “muy complejo”, donde —según expresó— se naturalizan hechos que décadas atrás eran impensables. Para el exsenador, este contexto vuelve imprescindible reafirmar los valores por los que lucharon quienes enfrentaron la dictadura en Uruguay.

Yo siempre digo que el mejor homenaje para todos ellos es que haya libertad, que haya Parlamento, que no se violen los derechos humanos. Pero, obviamente, estamos en un mundo muy complejo, donde una nación se arroga el derecho de matar a un referente, tirarle un misil. Imagínense: impensable hace 50 años, un misil al referente espiritual de los iraníes. Es como si alguien matara al Papa católico. Es una cosa impensable lo que estamos viendo. Yo siempre digo que el mejor homenaje para todos ellos es que haya libertad, que haya Parlamento, que no se violen los derechos humanos. Pero, obviamente, estamos en un mundo muy complejo, donde una nación se arroga el derecho de matar a un referente, tirarle un misil. Imagínense: impensable hace 50 años, un misil al referente espiritual de los iraníes. Es como si alguien matara al Papa católico. Es una cosa impensable lo que estamos viendo.

El acto buscará así no solo recordar a Zelmar Michelini, sino también proyectar su legado hacia el presente, en clave de memoria activa y defensa de los derechos humanos.

Embed - #44 Legítima Mañana | Con Leandro Grille, Agustina Alejandro y Natalia Carrau

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