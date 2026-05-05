"Muy emotivo": Rafael Michelini contó por qué el homenaje a su padre será distinto

Más allá del acto, Michelini puso el foco en el significado político del homenaje. Sostuvo que el verdadero tributo a las víctimas del terrorismo de Estado es sostener la democracia: “El mejor homenaje es que haya libertad, que haya Parlamento y que no se violen los derechos humanos”.

Zelmar Michelini en la memoria

En ese marco, advirtió sobre un escenario internacional “muy complejo”, donde —según expresó— se naturalizan hechos que décadas atrás eran impensables. Para el exsenador, este contexto vuelve imprescindible reafirmar los valores por los que lucharon quienes enfrentaron la dictadura en Uruguay.

Yo siempre digo que el mejor homenaje para todos ellos es que haya libertad, que haya Parlamento, que no se violen los derechos humanos. Pero, obviamente, estamos en un mundo muy complejo, donde una nación se arroga el derecho de matar a un referente, tirarle un misil. Imagínense: impensable hace 50 años, un misil al referente espiritual de los iraníes. Es como si alguien matara al Papa católico. Es una cosa impensable lo que estamos viendo. Yo siempre digo que el mejor homenaje para todos ellos es que haya libertad, que haya Parlamento, que no se violen los derechos humanos. Pero, obviamente, estamos en un mundo muy complejo, donde una nación se arroga el derecho de matar a un referente, tirarle un misil. Imagínense: impensable hace 50 años, un misil al referente espiritual de los iraníes. Es como si alguien matara al Papa católico. Es una cosa impensable lo que estamos viendo.

El acto buscará así no solo recordar a Zelmar Michelini, sino también proyectar su legado hacia el presente, en clave de memoria activa y defensa de los derechos humanos.