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Mundo Randy Alonso | guerra híbrida |

"ofensiva feróz"

Cuba "en alerta": cómo se vive el día a día ante la amenaza de Trump y la guerra híbrida

El periodista cubano Randy Alonso analizó desde La Habana la situación en la isla tras las amenazas de Trump y denunció una ofensiva económica y mediática contra Cuba.

Cuba en alerta tras amenazas de Trump. En la foto: Randy Alonso.&nbsp;

Cuba "en alerta" tras amenazas de Trump. En la foto: Randy Alonso. 

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Alonso contextualizó que el pasado 1º de mayo, mientras más de cinco millones de trabajadores y sus familias se movilizaban en las calles en respaldo a la revolución y en rechazo al bloqueo, Trump firmó una nueva orden ejecutiva que, según indicó, profundiza las restricciones existentes. A su entender, la medida “prácticamente cierra cualquier posibilidad” de alivio y apunta a los principales sectores económicos y financieros del país.

En ese sentido, explicó que las disposiciones impactan especialmente en el área energética. Recordó que una orden previa ya limitaba el acceso de Cuba al petróleo y sus derivados, y que ahora se amplía el alcance a todo el sector, incluyendo sanciones a empresas o individuos que financien proyectos en la isla. “Es decir, de lo que se trata es de refrendar un bloqueo total y absoluto contra la economía cubana, que en definitiva es contra el pueblo de Cuba”, afirmó.

El periodista también subrayó que Cuba ha intentado diversificar su matriz energética, con inversiones en energías renovables. Según detalló, el país logró instalar más de mil megawatts de generación fotovoltaica el año pasado y ya supera los 1.300 en lo que va del año. Sin embargo, advirtió que las nuevas medidas buscan desalentar ese tipo de iniciativas al “amedrentar” a potenciales inversores.

La guerra híbrida

Consultado sobre un informe reciente que reveló la publicación de más de 4.100 artículos en diez días, provenientes de medios financiados desde Estados Unidos, con fuerte presencia en plataformas digitales, Alonso sostuvo que estas acciones forman parte de la denominada guerra híbrida, donde "se intenta socavar moralmente, psicológicamente al adversario para que después su respuesta militar sea más débil”, sostuvo. En esa línea, agregó que se busca “sembrar la duda y la confusión entre la población” y construir una narrativa internacional que presente a Cuba como un “estado fallido”.

Según Alonso, este escenario mediático y político apunta a justificar una eventual intervención. Aseguró que existe “una ofensiva feroz en todos los ámbitos contra Cuba” que procura instalar la idea de que "hay una grave situación humanitaria y que por lo tanto EEUU no le queda más remedio que intervenir militarmente".

*Randy Alonso es director del programa de la televisión cubana “Mesa Redonda" y del sitio web Cubadebate. También dirige la Oficina de Información del Consejo de Estado.

Embed - #39 - ETP - | Con Federico Gyurkovits, Valentina Alvariza y Diego Lois

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