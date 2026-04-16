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interruptores

Interna colorada: Bordaberry cruzó a Sanjurjo por críticas a senadores del partido

Sanjurjo, gerente del Área de Estadística y Criminología Aplicada del MI, había criticado a Zubía por burlarse de programas de la cartera.

Bordaberry se enojó.

Bordaberry se enojó.

 Dante Fernandez / FocoUy
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Por Fabián Tapia

Se complicó la interna colorada. El senador Pedro Bordaberry cruzó al gerente del Área de Estadística y Criminología Aplicada del Ministerio del Interior, Diego Sanjurjo, quien había criticado a los legisladores que, como Gustavo Zubía, "se burlan del trabajo de los interruptores", personas que trabajan para convencer a narcos de no matar.

En entrevista con el programa "Fuera de contexto" de Radio Sarandí, Sanjurjo había dicho que le "hierve la sangre", al referirse a críticas de senadores de su partido (el Colorado), como Gustavo Zubía, que se "burlan" desde "la comodidad de su cargo y de sus ingresos", de 20 personas que ganan un salario mínimo en el programa de "Interruptores", "que convencen a narcos, a locos" de no matar o torturar.

Bordaberry no lo dejó pasar y en su cuenta de X publicó: "Toda mi solidaridad con el Senador @GustavoZubia ante el ataque del amanuense de turno; cuando no se tienen argumentos, se recurre a la bajeza; de negar, con enojo y sin razón, la liberación de presos y atacar con falsedades a tu partido, no se vuelve".

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Barrios sin violencia

Se trata del programa "Barrios Sin Violencia" del Ministerio del Interior, iniciado en marzo de 2024, que utiliza los denominados "interruptores de violencia" para prevenir homicidios y conflictos en barrios críticos de Montevideo. Mediadores comunitarios intervienen en disputas para evitar represalias, trabajando con organizaciones civiles y no con la Policía.

Zubía tildó de “desastre” el plan Barrios Sin Violencia, que incorpora la figura de los interruptores, promovido por el Ministerio del Interior durante el gobierno anterior.

Sanjurjo explica

Durante la entrevista en Radio Sarandí, Sanjurjo explicó que se trata de personas que "convencen a narcos, a locos, a personas extremadamente violentas de no matar a alguien, de no torturar a alguien y para poder sacarlo del barrio y que siga con su vida".

Siguiendo con ese punto, agregó que "hay políticos, incluso a veces de mi partido, que ligeramente salen a la tele o a la radio y que se burlan de este tipo de programas".

"Y a mí, a veces me hierve un poco la sangre porque son senadores que ganan 300 mil pesos por mes para estar todo el día en Punta Carreta y en el Palacio Legislativo. "Se están burlando de gente que gana un sueldo mínimo y hace un trabajo que no se animaría jamás a hacer ninguna de esas personas, ni ninguno de nosotros, para bien o para mal", agregó.

"Yo, por lo menos, quiero siempre resaltar el enorme sacrificio que hacen estas personas por un sueldo que es muy, pero muy insuficiente", concluyó.

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