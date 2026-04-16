Interna colorada: Bordaberry cruzó a Sanjurjo por críticas a senadores del partido

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/PedroBordaberry/status/2044906441304060022&partner=&hide_thread=false Toda mi solidaridad con el Senador @GustavoZubia ante el ataque del amanuense de turno; cuando no se tienen argumentos se recurre a la bajeza; de negar, con enojo y sin razón, la liberación de presos y atacar con falsedades a tu Partido no se vuelve — Pedro Bordaberry (@PedroBordaberry) April 16, 2026

Barrios sin violencia

Se trata del programa "Barrios Sin Violencia" del Ministerio del Interior, iniciado en marzo de 2024, que utiliza los denominados "interruptores de violencia" para prevenir homicidios y conflictos en barrios críticos de Montevideo. Mediadores comunitarios intervienen en disputas para evitar represalias, trabajando con organizaciones civiles y no con la Policía.

Zubía tildó de “desastre” el plan Barrios Sin Violencia, que incorpora la figura de los interruptores, promovido por el Ministerio del Interior durante el gobierno anterior.

Sanjurjo explica

Durante la entrevista en Radio Sarandí, Sanjurjo explicó que se trata de personas que "convencen a narcos, a locos, a personas extremadamente violentas de no matar a alguien, de no torturar a alguien y para poder sacarlo del barrio y que siga con su vida".

Siguiendo con ese punto, agregó que "hay políticos, incluso a veces de mi partido, que ligeramente salen a la tele o a la radio y que se burlan de este tipo de programas".

"Y a mí, a veces me hierve un poco la sangre porque son senadores que ganan 300 mil pesos por mes para estar todo el día en Punta Carreta y en el Palacio Legislativo. "Se están burlando de gente que gana un sueldo mínimo y hace un trabajo que no se animaría jamás a hacer ninguna de esas personas, ni ninguno de nosotros, para bien o para mal", agregó.

"Yo, por lo menos, quiero siempre resaltar el enorme sacrificio que hacen estas personas por un sueldo que es muy, pero muy insuficiente", concluyó.