¿Cuándo se jodió Perú?

La fragmentación politica
En estas elecciones, con 35 candidatos presidenciales, se confirma la fragmentación más radical del sistema político del país. ¿Podría haber un mejor ejemplo de fragmentación política? Peor aún: ¡Keiko Fujimori, la favorita y probablemente la próxima presidenta de Perú, tras tres derrotas consecutivas! -si no llegara al palacio presidencial serían cuatro derrotas consecutivas-
En la segunda vuelta, al menos apareció un candidato progresista, Roberto Sánchez, quien polarizó el sentimiento anti-Keiko. En resumen, Perú fue víctima de una injusticia, aunque sea imposible precisar cuándo o por qué. La política se ha desmoralizado; el país parece avanzar independientemente de ella.
Roberto Sánchez habría sido elegido o derrotado por un margen muy estrecho. O Keiko habría sido elegida, finalmente, por el mismo margen. Se desconoce cuánto tiempo durará un posible recuento. En elecciones anteriores, duró varios meses.
Perú: Superar la crisis
¿Podrá Perú soportar todo esto? Un país con mecanismos relativamente sencillos para que el Congreso imponga juicios políticos, lo que ayuda a explicar por qué ha tenido tantos presidentes y tantos juicios políticos. Un presidente elegido con una diferencia tan pequeña de votos parece una invitación para que el Congreso recurra pronto al juicio político nuevamente.
“¿Cuándo se fue Perú al infierno?”, preguntó el personaje de Conversaciones en la Catedral. O, planteando la pregunta hoy, ¿cuánto tiempo más seguirá Perú en decadencia? ¿Cuánto tiempo más soportará la democracia peruana todo esto?
En cualquier caso, Sánchez contará con el apoyo de la mitad del país para gobernar Perú, probablemente sin mayoría en el Congreso, con un mecanismo que facilita el juicio político y con un historial previo de destitución de varios presidentes.
Por Emir Sader para Página12