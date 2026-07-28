Orsi llegó a Perú para participar de la asunción de Keiko Fujimori

El presidente de la República, Yamandú Orsi, arribó este lunes 27 a la ciudad de Lima para encabezar la delegación oficial uruguaya que participará en la ceremonia de asunción de la presidenta electa de Perú, Keiko Fujimori. El mandatario viajó acompañado por el ministro de Relaciones Exteriores, Mario Lubetkin, para cumplir con las actividades protocolares previstas en el Congreso de la República y el Palacio de Gobierno.