Orsi llegó a Perú para participar de la asunción de Keiko Fujimori

El presidente de la República, Yamandú Orsi, arribó este lunes 27 a la ciudad de Lima para encabezar la delegación oficial uruguaya que participará en la ceremonia de asunción de la presidenta electa de Perú, Keiko Fujimori. El mandatario viajó acompañado por el ministro de Relaciones Exteriores, Mario Lubetkin, para cumplir con las actividades protocolares previstas en el Congreso de la República y el Palacio de Gobierno.
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Previo a su llegada, el mandatario uruguayo había felicitado públicamente a Fujimori tras su victoria electoral, destacando su trayectoria: "Felicitaciones por dos cosas: primero por el triunfo, por tu perseverancia, que es ejemplar. Desde los lugares que nos toca estar, para apoyarte a ti, a tu equipo, para mantener esa fuerza que precisas", subrayó.
Por su parte, la presidenta electa agradeció el saludo y expresó su voluntad de estrechar los lazos bilaterales: "Para mí será un gran gusto seguir fortaleciendo las relaciones de amistad e intercambio comercial entre Uruguay y el Perú", señaló.
Presencia internacional en la investidura
El canciller peruano, Carlos Pareja, confirmó en conferencia de prensa la presencia de delegaciones de alto nivel y jefes de Estado de la región. Junto al rey Felipe VI de España, asistirán los mandatarios:
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Javier Milei (Argentina)
Rodrigo Paz (Bolivia)
José Antonio Kast (Chile)
Santiago Peña (Paraguay)
Yamandú Orsi (Uruguay)
José Raúl Mulino (Panamá)
Narsy Asfura (Honduras)
Daniel Noboa (Ecuador)