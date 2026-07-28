Orsi y Fujimori mantuvieron una reunión bilateral en Lima

El presidente de la República, Yamandú Orsi, participó este martes 28, en las actividades oficiales por la toma de posesión de la nueva presidenta de Perú, Keiko Fujimori. El mandatario encabezó la delegación oficial uruguaya que asistió a los actos protocolares y estuvo acompañado por el ministro de Relaciones Exteriores, Mario Lubetkin.