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Política Orsi | reunión | Perú

Asunción de presidenta de Perú

Orsi y Fujimori mantuvieron una reunión bilateral en Lima

Previo a la ceremonia de asunción, Yamandú Orsi mantuvo una reunión bilateral con la flamante presidenta de Perú, Keiko Fujimori, para profundizar los lazos diplomáticos, comerciales y de cooperación regional.

Yamandú Orsi y Keiko Fujimori en Perú.

Yamandú Orsi y Keiko Fujimori en Perú.

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Por Redacción Caras y Caretas

El presidente de la República, Yamandú Orsi, participó este martes 28, en las actividades oficiales por la toma de posesión de la nueva presidenta de Perú, Keiko Fujimori. El mandatario encabezó la delegación oficial uruguaya que asistió a los actos protocolares y estuvo acompañado por el ministro de Relaciones Exteriores, Mario Lubetkin.

Previo a la ceremonia de asunción, el presidente uruguayo mantuvo un encuentro bilateral con Fujimori en la sede de la Cancillería ubicada en el Palacio de Torre Tagle (Lima).

Temas del encuentro entre Fujimori y Orsi

Durante la reunión, ambos líderes repasaron el estado de las relaciones bilaterales y coincidieron en la importancia de profundizar los vínculos diplomáticos, ampliar las oportunidades de cooperación y fortalecer el intercambio político, comercial y cultural, con miras a consolidar una agenda de integración regional.

Posteriormente, la delegación uruguaya asistió al acto protocolar desarrollado en la sede del Congreso de la República.

Allí, el presidente de la Cámara de Senadores, Miguel Torres, tomó juramento a Fujimori y le impuso la banda presidencial, convirtiéndola en la jefa de Estado número 57 de Perú y en la primera mujer en asumir el cargo mediante elección democrática.

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