Reservas del Banco Central de Argentina llegan a $50.000 millones, récord en casi 7 años

Los activos de la autoridad monetaria mejoraron además el registro de 49.536 millones de dólares registrada el 7 de julio, hasta ahora el mayor logro del Gobierno de Milei.

El organismo adquirió durante la jornada apenas 8 millones en el mercado cambiario, uno de los montos más bajos anotados este año, pero el aumento de las reservas fue por 417 millones de dólares debido a una revalorización de sus activos, sobre todo del oro.

Desde el 2 de enero, el BCRA se abocó a comprar reservas, hasta sumar durante las sucesivas jornadas bursátiles y hasta ahora más de 13.300 millones de dólares.

En julio, el Banco Central adquirió 2.162 millones de dólares, por encima de los 1.418 millones comprados en junio pero por debajo de las operaciones registradas en mayo, cuando obtuvo 2.596 millones de dólares.

FMI respalda a Argentina

Durante una visita oficial a Buenos Aires a finales de julio, la directora gerente del Fondo Monetario Internacional(FMI), Kristalina Georgieva, elogió que el BCRA hubiera adquirido 30.000 millones de dólares, una cantidad que superaba la meta pautada en el programa vigente con el país sudamericano por el que la entidad multilateral concedió en abril de 2025 un préstamo a la actual gestión por 20.000 millones de dólares.

En pos de mantener el superávit fiscal y financiero, el Gobierno prepara un proyecto de ley para reformar la carta orgánica del BCRA y que no pueda financiar al Tesoro con emisión.

(Sputnik)