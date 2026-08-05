La CARP adjudica a Jan De Nul el mantenimiento y mejora del Canal Martín García

La CARP tiene más de cinco décadas administrando un río compartido es una institución histórica de una relevancia estratégica que no siempre se conoce. La Comisión Administradora del Río de la Plata (CARP) es un organismo internacional binacional integrado por Uruguay y Argentina. Fue creada por el Tratado del Río de la Plata y su Frente Marítimo, firmado el 19 de noviembre de 1973, con el propósito de administrar de manera conjunta las aguas compartidas por ambos países. Su función excede ampliamente la gestión de la navegación. La CARP constituye uno de los principales mecanismos de cooperación bilateral entre Uruguay y Argentina, siendo responsable de aprobar obras hidráulicas, administrar canales de navegación, regular aspectos vinculados a la pesca, el practicaje, la seguridad marítima y la protección ambiental del Río de la Plata. A lo largo de más de cincuenta años, el organismo ha permitido canalizar técnicamente diferencias que, por la importancia económica y geopolítica del río, podrían haberse transformado en conflictos entre ambos países. Su funcionamiento representa uno de los ejemplos más sólidos de gobernanza compartida en América del Sur.

El contrato implica una obra para los próximos años de alto impacto en una de las actividades de más relevancia la logística. La adjudicación corresponde a la Licitación Pública Internacional CARP Nº 1/2026 y contempla un contrato con una duración inicial de cinco años, con posibilidad de extenderse por otros cinco. Las obras comprenden tres componentes principales. En primer lugar, el mantenimiento permanente del canal, asegurando una profundidad operativa de 34 pies (10,3 metros) en todo su recorrido. En segundo término, el ensanche del canal, una intervención largamente reclamada por operadores portuarios y empresas navieras para facilitar el cruce seguro de embarcaciones de gran porte y mejorar la fluidez del tránsito. Finalmente, el contrato incorpora una cláusula estratégica que habilita una futura profundización hasta los 36 pies (10,9 metros), objetivo que podría concretarse en un horizonte estimado de tres a cuatro años, sujeto a la evolución del tráfico marítimo y a la evaluación técnica y financiera del sistema.

Esta previsión resulta especialmente relevante porque coloca al Canal Martín García en condiciones de competir con otros accesos de la región y responder al crecimiento esperado del comercio fluvial.

Jan De Nul: un líder mundial en dragado que es la empresa adjudicataria, es una multinacional belga fundada en 1938 y considerada una de las principales compañías del mundo en materia de dragado, ingeniería marítima e infraestructura offshore. Su presencia en la Cuenca del Plata se remonta a mediados de la década de 1990 y ha participado en numerosas obras de mantenimiento de canales de navegación en Uruguay y Argentina. Recientemente, además, obtuvo la concesión por 25 años de la Vía Navegable Troncal Paraná-Paraguay, conocida como la Hidrovía, consolidándose como uno de los principales operadores de infraestructura fluvial de Sudamérica. Su experiencia técnica y la utilización de dragas de última generación explican en buena medida la importancia de esta adjudicación.

Una obra que impacta directamente sobre la competitividad uruguaya. Para Uruguay, el Canal Martín García constituye mucho más que un canal de navegación. Es uno de los principales accesos al sistema portuario del litoral y una infraestructura crítica para la salida de productos agroindustriales, forestales y minerales. El principal beneficiario será el Puerto de Nueva Palmira, segundo puerto del país por volumen de carga y uno de los principales nodos logísticos de la Hidrovía Paraná-Paraguay. Nueva Palmira concentra exportaciones de granos, fertilizantes, celulosa y mineral de hierro, además de operar como plataforma regional de trasbordo. La mejora del canal permitirá que los buques naveguen con mayor seguridad y, en el futuro, puedan transportar mayores volúmenes de carga, reduciendo costos logísticos por tonelada y aumentando la competitividad de las exportaciones uruguayas. También el Puerto de Fray Bentos se verá favorecido. Su especialización en productos forestales hace que la posibilidad de recibir embarcaciones oceánicas de mayor porte reduzca la necesidad de operaciones intermedias y disminuya significativamente los costos de transporte. Una mayor profundidad y un canal más ancho significan barcos más grandes, menores costos unitarios y mejores condiciones para competir en los mercados internacionales.

Una obra que también fortalece al Mercosur ya que el impacto del proyecto trasciende a Uruguay. El Canal Martín García constituye uno de los principales corredores logísticos de la Cuenca del Plata y conecta directamente el Río de la Plata con el río Uruguay. Su mejora favorece tanto a puertos uruguayos como argentinos, fortaleciendo la integración física del Mercosur y aumentando la eficiencia del transporte regional. En un contexto donde la logística representa un componente creciente del costo de exportar, disponer de una infraestructura moderna constituye una ventaja competitiva para toda la región.

El componente ambiental. Las obras de dragado suelen generar preocupación por sus posibles efectos sobre los ecosistemas acuáticos. Precisamente por ello, la CARP mantiene estrictos controles ambientales durante todas las etapas del proyecto. Entre otras medidas, exige estudios permanentes sobre sedimentos, define zonas específicas para el depósito del material extraído y supervisa el cumplimiento de protocolos destinados a minimizar la turbidez del agua y proteger las áreas de reproducción de peces y otros organismos acuáticos. Por su parte, Jan De Nul utilizará embarcaciones de última generación equipadas con tecnologías de bajas emisiones, sistemas avanzados de filtrado y cabezales de dragado diseñados para reducir el impacto ambiental de las operaciones.

Una inversión en infraestructura para el desarrollo. La firma del contrato representa mucho más que el inicio de una obra de mantenimiento. Constituye una inversión estratégica en infraestructura logística, una condición indispensable para fortalecer la competitividad de las exportaciones, consolidar el papel de los puertos uruguayos y potenciar el desarrollo económico del litoral. En una economía abierta como la uruguaya, donde buena parte de la producción depende de la eficiencia del transporte marítimo y fluvial, la calidad de los canales de navegación forma parte de la competitividad del país. La decisión adoptada por la CARP no solo asegura la navegabilidad del Canal Martín García durante la próxima década, sino que sienta las bases para un sistema logístico más eficiente, integrado y preparado para acompañar el crecimiento del comercio regional e internacional.