El Primer Ministro de Canadá escenifica en Davos la crisis de orden imperial impuesto por Occidente

Sabíamos que la historia del orden internacional basado en normas era parcialmente falsa. Que los más fuertes se eximían cuando les convenía. Que las normas comerciales se aplicaban de forma asimétrica. Y que el derecho internacional se aplicaba con distinto rigor según la identidad del acusado o la víctima.

Esta ficción fue útil, y la hegemonía estadounidense, en particular, ayudó a proporcionar bienes públicos: rutas marítimas abiertas, un sistema financiero estable, seguridad colectiva y apoyo a marcos para resolver disputas.

Así que colocamos el cartel en la ventana. Participamos en los rituales. Y evitamos en gran medida señalar las diferencias entre la retórica y la realidad.

Este trato ya no funciona.

Permítanme ser directo: estamos en medio de una ruptura, no de una transición”.

Un orden basado en reglas que nunca existió

El concepto de un orden basado en reglas, una mentira en sí mismo, era útil para las fuerzas subsidiarias y vasallos del poder hegemónico global siempre y cuando ellos mismos no estuvieran amenazados por sus consecuencias.

Pero como ese poder hegemónico se ha vuelto contra aquellos vasallos que lo apoyaban, el concepto se ha vuelto peligroso y debe descartarse:

“En las últimas dos décadas, una serie de crisis en los ámbitos financiero, sanitario, energético y geopolítico pusieron de manifiesto los riesgos de una integración global extrema.

Más recientemente, las grandes potencias comenzaron a usar la integración económica como arma. Los aranceles como palanca. La infraestructura financiera como coerción. Las cadenas de suministro como vulnerabilidades que explotar.

No se puede vivir bajo la mentira del beneficio mutuo mediante la integración cuando esta se convierte en la fuente de la subordinación.

Y hay otra verdad: si las grandes potencias abandonan incluso la apariencia de reglas y valores para perseguir sin trabas su poder e intereses, las ganancias del transaccionalismo se vuelven más difíciles de replicar. Los hegemónicos no pueden monetizar continuamente sus relaciones.

Los aliados diversificarán sus recursos para protegerse de la incertidumbre. Contratarán seguros. Aumentarán sus opciones. Esto reconstruye la soberanía, una soberanía que antes se basaba en normas, pero que cada vez estará más anclada en la capacidad de resistir la presión.

Como dije, esta gestión clásica de riesgos tiene un precio, pero ese costo de autonomía estratégica, de soberanía, también puede ser compartido. Las inversiones colectivas en resiliencia son más económicas que construir cada uno su propia fortaleza. Los estándares compartidos reducen la fragmentación. Las complementariedades son una suma positiva.

La cuestión para las potencias intermedias, como Canadá, no es si debemos adaptarnos a esta nueva realidad. Debemos hacerlo. La cuestión es si nos adaptamos simplemente construyendo muros más altos o si podemos hacer algo más ambicioso”.

Carney no aboga por un retorno total al estado de derecho. No exige que el derecho internacional se aplique por igual a todas las naciones. Aboga por una colaboración entre las «potencias intermedias» para resistir a la potencia hegemónica. Lo que no dice es que tal club probablemente seguiría saqueando al resto del mundo.

“Las potencias intermedias deben actuar juntas porque si no estás en la mesa, estás en el menú.

Las grandes potencias pueden permitirse actuar por sí solas. Tienen el tamaño del mercado, la capacidad militar y la influencia para imponer sus condiciones. Las potencias intermedias no. Pero cuando solo negociamos bilateralmente con una potencia hegemónica, negociamos desde la debilidad. Aceptamos lo que se nos ofrece. Competimos entre nosotros para ser los más complacientes.

Esto no es soberanía. Es ejercer la soberanía aceptando la subordinación.

En un mundo de gran rivalidad entre potencias, los países intermedios tienen una opción: competir entre sí para obtener favores o combinarse para crear una tercera vía con impacto.

No debemos permitir que el ascenso del poder duro nos ciegue ante el hecho de que el poder de la legitimidad, la integridad y las reglas seguirán siendo fuertes, si decidimos ejercerlo juntos”.

Carney insta a los vasallos de la potencia hegemónica a resistir colectivamente su poder. Ofrece una receta para lograrlo:

“Significa nombrar la realidad . Dejen de invocar el «orden internacional basado en reglas» como si aún funcionara como se anuncia. Llamen al sistema por su nombre: un período de creciente rivalidad entre las grandes potencias, donde las más poderosas persiguen sus intereses utilizando la integración económica como arma de coerción.

Significa actuar con coherencia . Aplicar los mismos estándares a aliados y rivales. Cuando las potencias intermedias critican la intimidación económica desde una dirección, pero guardan silencio cuando proviene de otra, mantenemos el cartel en la ventana.

Significa construir aquello en lo que decimos creer . En lugar de esperar a que se restablezca el viejo orden, crear instituciones y acuerdos que funcionen como se describe.

Y significa reducir la influencia que facilita la coerción . Construir una economía nacional sólida debería ser siempre la prioridad de todo gobierno. La diversificación internacional no es solo prudencia económica; es la base material de una política exterior honesta. Los países se ganan el derecho a adoptar posturas basadas en principios al reducir su vulnerabilidad a las represalias”.

Carney hace un llamamiento a las «potencias medias» para que se unan a Canadá en el nuevo club:

“Entendemos que esta ruptura exige más que una simple adaptación. Requiere honestidad sobre el mundo tal como es”.

Según el New York Times , el discurso, escrito por el propio Carney, fue recibido con ovaciones de pie.

Arnaud Bertrand comenta y argumenta que el discurso es importante:

No se equivoquen, el discurso de Carney en Davos podría ser uno de los más importantes pronunciados por cualquier líder mundial en los últimos 30 años. Es un discurso verdaderamente trascendental.

Más que nada, significa que, si es que siquiera existió, Occidente perdió irremediablemente la Segunda Guerra Fría: una Guerra Fría requiere dos sistemas en pugna. Carney acaba de anunciar que uno de ellos simplemente ya no existe.

No llegaré tan lejos como esa afirmación. El nuevo club de la «potencia media» que Carney imaginó aún no ha ganado adeptos.

Será difícil y llevará tiempo que las élites políticas de los países vasallos cambien su mentalidad, dejando de ser los supuestos beneficiarios del orden imaginario basado en reglas para oponerse a él. Sus intereses varían, y encontrar un punto de encuentro para una nueva entidad, aunque sea informal, requerirá muchas conversaciones y negociaciones.

Descartar el «orden basado en reglas», exponerlo como la mentira que siempre ha sido, es un buen paso en la dirección correcta. Es un cambio fundamental en la visión del mundo.

Pero también tenemos que tener cuidado de no caer en la trampa de la ovación de pie, porque cambios tan fundamentales pueden ser objeto de abuso.

Tengan presente que los «liberales», como Carney, que de repente predican la adhesión al derecho internacional cuando Trump intenta arrebatarle Groenlandia, son los mismosque todavía encubren cada violación sionista del derecho internacional en Palestina:

“ Los mismos líderes que denuncian las amenazas estadounidenses de anexar Groenlandia han permitido y alentado a Israel a imponer una «línea de seguridad» que ha resultado en la anexión efectiva del 60% de Gaza. Israel también continúa anexando territorios en Cisjordania y Siria, todo con el apoyo de líderes liberales que ahora nos afirman que la integridad territorial es primordial.

Estos líderes también han invocado repetidamente la necesidad de diálogo con Estados Unidos para evitar el conflicto por Groenlandia. Este renovado entusiasmo por el diálogo surge tras excluir a Rusia de todo foro internacional concebible y llevar a Europa al borde de una gran guerra al negarse durante años a discutir el futuro de Ucrania de la misma manera que ahora desean discutir el futuro de Groenlandia.

No se puede exagerar la hipocresía, el absurdo y el peligrosidad de la situación”.

El «orden internacional basado en normas» fue útil para algunos hasta que dejó de serlo. Ahora que se ha declarado muerto, cabe preguntarse qué otro concepto ficticio se inventará para evitar un retorno pleno al derecho internacional