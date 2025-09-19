Israel, la vanguardia de la contrarrevolución

Pero más allá de las propias potencias imperialistas, a veces son los Estados que les sirven de relevo regional los que actúan como fuerzas aceleradoras, avivando las tendencias más reaccionarias de la situación actual. Israel entra en esta categoría.

Al igual que la Ventana de Overton, las acciones de Israel en Gaza, Cisjordania y en todo Oriente Medio amplían cada día el alcance de los peores estados capitalistas. Al masacrar a los gazatíes, Israel no solo intenta resolver su "problema palestino" de una vez por todas, sino que también convierte el genocidio y la limpieza étnica en una opción más para que otros estados coloniales y sus patrocinadores imperialistas aborden sus propios "problemas".

En este caso, solo podemos mencionar a la monarquía marroquí, que habla del Sáhara Occidental como Israel habla de Cisjordania. Además de organizar entrenamiento militar conjunto con el ejército genocida, los lazos económicos entre Tel Aviv y Rabat están floreciendo, particularmente los contratos de armas. Poco antes del 7 de octubre, Israel reconoció la soberanía de Marruecos sobre la antigua colonia, anexada en 1975, después de un acuerdo entre Rabat y el imperialismo español, a espaldas del pueblo saharaui. La radicalización del régimen sionista podría así agudizar la del régimen marroquí mientras que la monarquía se beneficia del apoyo sin precedentes del imperialismo francés, que quiere hacer del Sáhara Occidental un centro industrial y energético . La monarquía podría así verse tentada a montar operaciones brutales para establecer su control sobre el 20% del territorio más allá del Muro empujando a los refugiados saharauis de vuelta a Argelia o Mauritania.

Entre los estados que aplauden los "métodos israelíes", se encuentra, por supuesto, la India de Modi. Una estrecha relación une al sionismo con el supremacismo hindú, cuyos primeros teóricos, como V. D. Savarkar y M. S. Golwalkar, admiraron la colonización sionista para imaginar "Akhand Bharat", la "India indivisa", que unificaría a todo el Sudeste Asiático bajo su dominio. Partidario de esta versión hindú del "Gran Israel", Modi ha aplicado constantemente los métodos del estado colonial para reprimir a la población cachemir y, en general, a la minoría musulmana del país.

Desde la colaboración con empresas israelíes especializadas en vigilancia masiva, como Verint Systems, hasta la suspensión de la autonomía de Cachemira en agosto de 2019, India está aplicando metódicamente el “modelo israelí” en los territorios colonizados, según el cónsul indio en Washington, Sandeep Chakravorty.

No es casualidad que India, uno de los países más islamófobos del mundo, se asocie con el Estado que masacra a más musulmanes del planeta y planee encarcelar a 600.000 gazatíes en un gigantesco campo de concentración en Rafah. Israel también forma parte de la dinámica de construir al musulmán como enemigo global, mezclando las teorías neoconservadoras del choque de civilizaciones y la retórica de la "guerra contra el terrorismo" con su proyecto genocida en Palestina. Esta es una forma de ganarse el apoyo de la extrema derecha internacional, a la que Israel "absuelve de su antisemitismo pasado y presente para llegar a un acuerdo con ella en el terreno de la islamofobia, el objetivo prioritario actual de su racismo y xenofobia", como señala Gilbert Achcar, y rehabilita políticamente.

Si bien estas dinámicas se vuelven menos intensas a medida que nos alejamos del epicentro indio o israelí, la aceleración es innegablemente perceptible. Una dinámica que se ilustra en Francia con las declaraciones del Estado Mayor contra las "hordas bárbaras" de los barrios obreros, las redadas orquestadas por el ministro del Interior francés Bruno Retailleau, quien recientemente se distinguió por gritar "¡Abajo el velo!" durante una manifestación de extrema derecha, o las reuniones del Consejo de Defensa dedicadas al "entrismo islamista" y otras teorías conspirativas.

Pero en Francia, la solidaridad con Israel va más allá de la unión ilegítima entre la islamofobia y la represión de los partidarios de Palestina, otro rasgo común con la India de Modi. También permea la cuestión militar, ya que el imperialismo francés se enfrenta a movimientos de protesta en sus propias colonias, especialmente en Kanaky, donde la juventud kanak se ha rebelado contra el colonialismo de asentamiento y el deshielo del sistema electoral.

Por ejemplo, un oficial militar francés, escribiendo anónimamente en las columnas de la revista ultramilitarista Le Grand Continent , cree que el ejército israelí debería servir de modelo para el ejército francés, que se encuentra en plena carrera hacia la militarización: “Lo que se necesita es reconstruir una herramienta militar operativa para el siglo XXI. Ejércitos mucho menos equipados logran producir efectos tangibles sobre el terreno. Países relativamente pequeños (Finlandia, Israel) logran así establecer ejércitos de guerra más grandes que muchas fuerzas europeas, con presupuestos de defensa relativamente limitados. Uno de los principales aspectos que posibilita estos resultados es una gran movilización de reservistas en tiempos de guerra y una estrecha cooperación entre las fuerzas y la sociedad civil en sentido amplio”. Para un oficial militar obsesionado con la cuestión de las colonias francesas, no cabe duda de que los “efectos tangibles sobre el terreno” del ejército genocida, multiplicados por diez por el racismo endémico dentro de Israel, son impresionantes.

De hecho, Israel también desempeña un papel acelerador en el campo de la militarización, mientras que su ejército ha bombardeado casi todos los países de la región, incluida la pequeña monarquía qatarí, cuyo silencio aplastante sobre el genocidio de los palestinos y sus vínculos con el imperialismo estadounidense no han sido suficientes para protegerla. Pero es en el caso de Irán que esta dinámica es más clara: de violencia sin precedentes, la agresión de un país que estaba en medio de negociaciones con el imperialismo estadounidense solo puede alentar una reacción en cadena de proliferación nuclear. Enfrentado a un adversario que no respeta nada y disfruta de total impunidad, el arma definitiva parece ser la única protección verdaderamente efectiva para los regímenes burgueses dominados por el imperialismo. Con el equilibrio de poder de la región completamente alterado y una nueva confrontación entre Israel e Irán casi imposible, el aventurerismo israelí podría exacerbar aún más la inestabilidad global.

Gaza y el futuro que asoma

En resumen, el genocidio en Gaza y sus consecuencias regionales ya están transformando profundamente el mundo en que vivimos. Gaza es solo el comienzo, la puerta de entrada a un túnel histórico que nos conduce directamente a la catástrofe. Esta dinámica no es inevitable, siempre que respondamos a ella con métodos acordes con la situación.

Porque, al avivar estas tendencias reaccionarias, el radicalismo israelí también da lugar a contratendencias que, en última instancia, podrían volverse en su contra. Por un lado, como señala Ksenia Svetlova para Haaretz ,el genocidio en Gaza y los ataques israelíes en toda la región han dañado permanentemente su reputación internacional: “El daño se produce en todos los niveles. Netanyahu nos ha hecho retroceder varias décadas”. Más allá de su aislamiento internacional, han surgido serias grietas dentro del bando genocida, especialmente en España. Si bien Israel desempeña un papel central en la dominación imperialista de Oriente Medio y el apoyo de sus principales aliados no se cuestiona, sus acciones han provocado movilizaciones en el seno de los estados imperialistas y amenazan con debilitar gravemente a los regímenes árabes cómplices del genocidio . Esto es aún más cierto dado que el gabinete de seguridad, con el apoyo de Trump, está poniendo en la agenda la ocupación total de la Franja y la deportación o el exterminio de los gazatíes.

En términos más generales, la inimaginable violencia del genocidio en Gaza y su papel en la aceleración de las tendencias reaccionarias podrían provocar movimientos de lucha de clases en Oriente Medio y otras partes del mundo, a la vez que unirían a los pueblos oprimidos por el imperialismo. La respuesta solidaria a las flotillas de Gaza es un testimonio de ello: desde las refinerías brasileñas hasta los estibadores de Barcelona y Génova, que se declararon en huelga para denunciar los ataques a las flotillas en Túnez, la movilización obrera podría tener una fuerza contagiosa. Estas tendencias preocupan a los imperialistas, que no dudan en esgrimir la solución de dos Estados para canalizar las movilizaciones y ganar tiempo para Netanyahu, mientras siguen apoyando a Israel de otras maneras, como Francia, que se prepara para reconocer el Estado de Palestina el 22 de septiembre, mientras reprime ferozmente a los partidarios de Palestina y continúa el envío de armas a Israel.

Ante la urgencia de la situación, la "política a pequeña escala" que se apoya en la fuerza de la diplomacia y la necesidad de impulsar coaliciones progresistas al poder para influir en la política exterior de los antiguos estados imperialistas es un callejón sin salida. El genocidio en Gaza y el despojo de los pueblos saharaui y cachemir son demostraciones de la total impotencia del derecho internacional, superado por las mismas potencias que lo establecieron. La "política a gran escala" está a la orden del día: una que señala a los culpables y a los cómplices y que cuestiona el sistema en el que vivimos: el capitalismo en su fase más letal y destructiva.