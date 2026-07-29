Japón enfrenta las horas más críticas tras el devastador terremoto en Kyushu

Daños considerables

La primera ministra japonesa, Sanae Takaichi, confirmó que el desastre provocó "daños considerables", incluyendo víctimas fatales, derrumbes, incendios y severas afectaciones en la infraestructura vial. Además, informó que el gobierno desplegó unos 3.600 efectivos de las Fuerzas de Autodefensa y 20 aeronaves para reforzar las tareas de búsqueda y evaluación de los daños.

Uno de los episodios más dramáticos ocurrió en un centro comercial AEON ubicado en Kashima. Luego de que clientes y trabajadores fueran evacuados por el terremoto, una explosión provocó el colapso parcial de la estructura. Hasta el momento se confirmaron cuatro fallecidos en ese lugar, mientras tres personas continúan desaparecidas. Otras ocho fueron rescatadas, cinco de ellas con heridas.

Las imágenes difundidas por medios japoneses muestran una extensa destrucción: viviendas completamente derrumbadas, automóviles aplastados, carreteras partidas, puentes dañados y un tren descarrilado en la ciudad de Yatsushiro. También se reportaron daños en el histórico santuario de Yatsushiro, en el castillo de Kumamoto y en instalaciones industriales, donde incluso colapsó una chimenea de una planta papelera.

Miles de residentes permanecen sin suministro eléctrico. La empresa Kyushu Electric Power informó que más de 36.000 hogares continúan afectados por los cortes de energía. Asimismo, fueron suspendidos los servicios del tren bala Shinkansen y de otras líneas ferroviarias mientras se inspecciona el estado de las vías. El aeropuerto de Aso Kumamoto comenzó a reanudar gradualmente sus operaciones, aunque varios vuelos siguen cancelados.

Preocupación por réplicas

Tras el sismo, la Agencia Meteorológica de Japón emitió una alerta de tsunami para varias zonas costeras del suroeste del país. Sin embargo, el aviso fue levantado aproximadamente dos horas después al confirmarse que no se generaron olas de gran magnitud.

Pese a ello, la principal preocupación de las autoridades ahora son las réplicas. Debido a que se trató de un terremoto superficial, especialistas advirtieron que durante los próximos dos o tres días existe la posibilidad de que se registren nuevos movimientos de fuerte intensidad. Por ese motivo, se recomendó a la población mantenerse alejada de edificaciones dañadas y seguir las instrucciones de los servicios de emergencia.

Las autoridades japonesas también confirmaron que no se detectaron anomalías en las tres centrales nucleares cercanas a la zona afectada, descartando riesgos inmediatos similares a los ocurridos tras el terremoto y tsunami de Fukushima en 2011.

La región de Kumamoto ya había sufrido una tragedia similar en 2016, cuando una serie de terremotos de magnitud 6,5 y 7,3 dejó 273 muertos y más de 2.800 heridos. Japón continúa siendo uno de los países con mayor actividad sísmica del planeta debido a su ubicación sobre el llamado "Anillo de Fuego del Pacífico", donde convergen cuatro grandes placas tectónicas.