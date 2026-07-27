Presidente electo de Colombia anunció cierre de 14 embajadas y 15 consulados

Asimismo, De la Espriella adelantó cambios logísticos que incluyen el traslado permanente de la sede presidencial a Barranquilla, la conversión de la Casa de Nariño en museo y la propuesta de juramentarse en la ciudad de Cali, medida que deberá ser sometida a votación en el Congreso.

En paralelo, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, ordenó que ninguna sede de las Fuerzas Militares ni de la Policía Nacional sea prestada ni acondicionada para la toma de posesión del mandatario electo, Abelardo De la Espriella.

Frente a la ciudadanía

Durante el acto de entrega de la espada de Simón Bolívar al Museo Quinta de Bolívar en Bogotá, el jefe de Estado ratificó de manera categórica:«No doy permiso a ninguna guarnición o establecimiento militar para que se aliste, hasta el último segundo en que sea presidente, para ninguna posesión de ningún funcionario del poder civil en Colombia».

Instructivo que fundamentó al aseverar que los traspasos de mando deben realizarse frente a la ciudadanía y no bajo el amparo de las armas de la República.

El jefe del Ejecutivo advirtió sobre los riesgos en materia de orden público que conllevaría realizar la transmisión de mando en el departamento del Cauca, denunciando maniobras de sectores extremistas y de grupos armados al mando de alias Iván Mordisco para provocar episodios de violencia que atenten contra las libertades democráticas.