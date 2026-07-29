Detienen a un adolescente de 14 años que caminaba con un fusil de asalto por Colón

El episodio ocurrió en la noche del martes 28 de julio, en la intersección de las calles Cornelio Guerra e Isolica, en el barrio Colón de Montevideo. El adolescente de 14 años fue detenido luego de una persecución a pie y se le incautó un fusil de asalto AR-15, dos cargadores, 14 municiones y un teléfono celular.