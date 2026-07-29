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Sociedad adolescente | fusil |

Al Inisa

Detienen a un adolescente de 14 años que caminaba con un fusil de asalto por Colón

El adolescente fue detenido caminando por una calle del barrio Colón, con un fusil de asalto AR-15, dos cargadores, 14 municiones y un teléfono celular.

Fusil de asalto AR-15 incautado al adolescente.

Fusil de asalto AR-15 incautado al adolescente.

 Ministerio del Interior
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Por Redacción Caras y Caretas

El episodio ocurrió en la noche del martes 28 de julio, en la intersección de las calles Cornelio Guerra e Isolica, en el barrio Colón de Montevideo. El adolescente de 14 años fue detenido luego de una persecución a pie y se le incautó un fusil de asalto AR-15, dos cargadores, 14 municiones y un teléfono celular.

El procedimiento se inició tras una denuncia por disparos de arma de fuego en la vía pública en el barrio Colón.

Al arribar al lugar, los policías observaron a varios hombres que huían de la zona. Ante esta situación, los uniformados iniciaron una persecución pie a tierra que culminó con la detención de uno de ellos, un adolescente de 14 años.

Durante el registro, los efectivos del Área de Investigaciones de Zona IV de la Policía, constataron que el menor llevaba consigo un rifle de asalto AR-15, dos cargadores, 14 cartuchos y un teléfono celular.

Enterada, la Fiscalía de Adolescentes de 3º Turno dispuso el traslado del adolescente al Instituto Nacional de Inclusión Social Adolescente (Inisa) y su conducción a sede fiscal.

A su vez, ordenó remitir el arma a Policía Científica para la realización de la pericia balística, entre otras diligencias.

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