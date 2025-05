La semilla de la vía campesina del Estado Comunal en Venezuela

Ubicada en la zona de Serranía del Litoral, Carayaca es la zona más extensa de la Guaira; nuestro destino es llegar al Circuito Económico Comunal Agrícola de Carayaca, uno de los pilares del abastecimiento a Caracas, que viene generando autonomía y soberanía alimentaria y económica.

Rumbo al primer encuentro con el guía que nos llevará al Circuito en Catia La Mar, la ruta serpentea entre las serranías, tres veces más altas que las de las cadenas de cerros que por el este entran desde Brasil a Uruguay.

Los cambios de altura a nivel de amor provocan el fenómeno de los aviones de “tapado de oídos” y el motor del vehículo “resopla” en trepar repechos en tercera y segunda, pero aún no llegaba el momento de demostrar las habilidades de conducción, alertadas por Kira que había anunciado que subir hasta Carayaca suponía hacerlo por estrechos senderos de tierra en su mayoría, trepando el cerro hasta llegar a los 800 metros de altura sobre el nivel del mar.

En la región costera de Catia La Mar tomamos contacto con Rafael que será nuestro baqueano para llegar a Carayaca; Rafael es el nexo entre lo institucional y el Circuito Económico Comunal Agrícola de Carayaca, donde funcionan varias EPSDC (Empresa de Propiedad Social Directa Comunal) que es una forma de organización socio productiva en Venezuela donde las comunidades, a través de sus Consejos Comunales, gestionan y administran directamente la empresa para el beneficio colectivo.

Alguna se dedica a la producción, acopio y distribución de productos agrícolas y otras a la producción y distribución de Gas Licuado.

Sin la enorme capacidad de producción de la Comuna de el Maizal que se ubica en el Estado de Lara y La Portuguesa, este Circuito provee a buena parte de la población de Caracas.

WhatsApp Image 2025-05-07 at 13.07.39 (1).jpeg

Alto Nivel Productivo

Kira hacía tiempo que no iba por la zona y recordaba la anécdota de aviones saliendo del aeropuerto de la Guaira que tomaba como rumbo el cerro y sus luces en la noche iluminan las salas de las viviendas, pero Rafael nos da la buena nueva de que los caminos ya no son de tierra aunque siguen siendo serpenteantes.

La Bajada de Pena del departamento de Rivera en Uruguay aquí se trasforma en subida a la ida durante 17 kilómetros en unos interminables caminos estrechos con constantes curvas a la izquierda y a la derecha, esquivando en el espacio apenas posible para dos vehículos, autos en sentido contrario, camiones de carga y buses de transporte de pasajeros.

De pronto surgen algunos poblados en la montaña hasta que finalmente llegamos a nuestro destino, el Mercado Local donde funciona el Circuito Económico Comunal.

Allí funciona la Empresa de Propiedad Social Directa Comunal que se identifica como Brigada Tricolor Patrio, integrada por productores, trabajadores de la EPSDC que se encargan de las tareas administrativas, de planificación, de formación en prácticas ecológicas agrícolas y otras tareas.

Está integrada por 12 personas elegidas por la Comunidad y una Mesa de Planificación de 3 miembros.

De las 16 Comunas que pertenecen a la zona, 8 se empezaron a comunicar en el 2003 y forman parte del Circuito con una integración directa de 315 productores y 400 en forma indirecta.

WhatsApp Image 2025-05-07 at 13.07.41.jpeg

De los 60 rubros productivos de la zona, 21 son procesados por el Circuito en una producción mensual de 382 toneladas que permite abastecer a través de los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP) a comedores escolares, de las Fuerzas Armadas y la Policía y a otros puntos finales como Ferias y mercados comunales y sociales.

Carayaca posee una superficie de 62 mil hectáreas y 38 mil se encuentran en producción, por lo que las posibilidades de expansión y crecimiento de la producción siguen siendo auspiciosas.

Para sus 59.520 habitantes hay 422 Jefas de Calles y 169 CLAPS abastecen a 19.840 Familias.

Bartolo es un productor rural que trabaja con su hijo dentro de su unidad productiva y ha encontrado en el Circuito no solo una salida para su producción sino mejores condiciones para su trabajo y viene aprehendiendo el proceso comunal.

Cada productor cuenta más o menos con una superficie que van de 1, 4 o hasta 30 hectáreas.

Forma de producción que tambien impactan en los precios: el Cambur (banana) que en esta región se da mucho tiene un precio en el mercado de 20 bolívares, mientras que su costo en el Circuito se encuentra en 7 bolívares. Esto es posible no solo por el volumen de producción sino fundamentalmente por la desaparición de los intermediarios.

Algunos de los rubros producidos por el Circuito son: Auyama, Cambur, Batata, Pimentón, Yuca, Cilantro, Melón, repollo, Pepino, Zanahorias, Calabacín, Plátano, Cebollín, Cebolla, Papa, Topocho, Berenjenas.

WhatsApp Image 2025-05-07 at 13.07.40 (1).jpeg

Voces Campesinas

Gustavo tiene una voz casi inaudible, calma, bien campesina, pero con una claridad de conceptos que le permite describir no solo el proceso productivo sino tambien el político.

Mirando con optimismo el futuro cuenta que “tenemos montado un plan de siembra y estamos visualizando un tercer proceso orgánico que tiene que ver con la utilización de valor agregado a los rubros que estamos utilizando, bien sea disecados, bien sea mermelada; ya hay una pequeña experiencia de una de una compañera que los pimentones que están medio malo ya saca lo bueno, lo pica, lo envasa, lo congela y lo vende”

Parte de la producción que sale en mal estado se reutiliza como comida para los animales y hay quienes ya están probando producir harinas y diversas formas de cocción de algunas verduras ocmo berenjenas.

El hijo de Bartolo haciendo un balance de su integración al Circuito dice: “aquí en la empresa, pues una satisfacción muy grandiosa porque gracias a esto, pues nos beneficiamos mucho productores, pues porque ya no se no se nos pierden las cosechas, pues ya tenemos un método de arrime como quien dice, seguro, pues y gracias a Dios bueno nos ha ido bien en la producción, pues estamos ayudando, gracias a Dios a bastante familias como quien dice porque son cómo se dice rublo, pues que son a bajo costo y tienen un impacto económico al país”.

WhatsApp Image 2025-05-07 at 13.07.39.jpeg

Gustavo retoma la palabra y agrega: “Vale la pena destacar de que esto es una zona montañosa y la agricultura aquí es artesanal; Ellos se desarrollan, digamos que se han mecanizado algunas cosas. Nosotros hemos logrado el apoyo de algunas instituciones del Estado que le han dado. Financiamiento para fumigadoras y riego por goteo”

Los productores que cuentan con transporte llevan su producción al circuito y a otros productores se le va a recoger la producción; entre los temas de planificación está el proyecto de generar un Banco de Semillas y cultivos bajo techo, como los pimentones.

WhatsApp Image 2025-05-07 at 13.07.40.jpeg

Las raíces

Este colectivo de productores tiene claras las raíces que no son solo la de las plantas; emocionándose a medida que habla uno de los integrantes del circuito explica: “nosotros, no llegamos de la luna ni de marte ni de Júpiter; nosotros llegamos aquí porque en el año 1989 hubo una explosión social llamada el caracazo. De ahí ese ese pueblo siempre estaba allí pujante hasta 1998, y cuando en 1992, se dan la las rebeliones militares, que realmente fueron cuatro, pero se hablan de 2 nada más: la del 4 de febrero y la del 27 de noviembre, pero tuvimos el 12 de octubre en el hotel las arrial en el estado Bolívar, y tuvimos otra noche que se llamó la noche de los tanques. Tuvieron cuatro acontecimientos militares y un acontecimiento popular que nos fue llevando a la organización y al triunfo del comandante Hugo Rafael Chávez Frías. Un militar que el 4 de febrero de 1992 se nos presenta en la pantalla sin un traje de gala sino con el traje que usamos nosotros cuando nos reclutaban, el traje moteado camuflado, amazónico venezolano que era el diseño venezolano para ese momento y cuando nosotros vimos a ese hombre en la televisión que tenía el uniforme que se planchaba en el barrio, que se planchaba en los campos, en las comunidades, estábamos hablando con un militar que no aparecía con un poco de chapa y estrellas y cosas, hablándonos con un lenguaje de empatía que nosotros comprendimos en el momento y empezamos esa lucha de organización. Luego de eso vino el triunfo y cambiamos la Constitución y en el 2012 dan un golpe de Estado. Desde aquí marchamos, también se habla mucho de la gente de Guarenas, pero nosotros también marchamos de aquí, de aquí a pie, a proteger y a recuperar el Palacio Presidencial, mucho de lo que estamos sentados aquí somos protagonistas de ese evento y siempre había la necesidad de alrededor del comandante; después viene el paro petrolero, donde no había gas, no había abastecimiento, no había comida, no había condiciones, nos estaban presionando las empresas, todo el empresariado venezolano, la gran mayoría se plegó a los intereses de la embajada de los Estados Unidos. Se nos vino la situación de que no teníamos cómo alimentar y hubo una mujer que le dijo al presidente por Radio Nacional y lo pudimos oír todos los venezolanos y venezolanas que no se rindiera, “Chávez no te rindas, que yo voy a quemar las patas de la cama y de lo que sea, pero que no te rindas”. En la situación de la pandemia hace que nos tengamos que organizar nuevamente ,ahora ya no teníamos a Chávez, pero tenemos el conductor de victoria, Nicolás Maduro Moros, un hombre humilde, sencillo, de pueblo, que nos entendemos y que hay canales de comunicaciones directo a través de las instituciones como estas, como Fundacomuna, que tenemos dos representantes aquí, que son el órgano rector, pero que nosotros somos los tutores de ellos. Es el pueblo mandando al Estado y no el Estado mandando al pueblo”.

WhatsApp Image 2025-05-02 at 15.39.08.jpeg

Fotos Kira Fernández

WhatsApp Image 2025-05-07 at 13.05.51.jpeg

Rafael con su premio de retorno por su rol de baqueano.