Presiones de Washington y ambigüedad oficial: Mexico suspende el envío de pétroleo a Cuba

Ante el revuelo que causó la noticia, la presidenta Claudia Sheinbaum primero declaró que la decisión del envío o no es parte de la soberanía de Petróleos de México (PEMEX), una empresa paraestatal estratégica que sobrevivió la época de las privatizaciones neoliberales. Sin embargo, nada mencionó sobre las amenazas de Donald Trump al gobierno cubano, quien aseguró que no habría ni un solo barril de petróleo ni apoyo financiero para su país, mientras amaga con romper los acuerdos del T-MEC que se acabará de renegociar este año. Medios internacionales como France 24 han subrayado la ambigüedad de las respuestas de Sheinbaum frente a los cuestionamientos sobre las presiones directas de Estados Unidos para cesar el envío de crudo.

Mientras aseguraba que PEMEX es quien define el manejo del envío de barriles de crudo a la isla bajo un contrato —por lo que la cancelación sin previo aviso y sin motivo oficial sería, según su versión, una cuestión administrativa—, también aseveró que se continuará enviando “ayuda humanitaria” a Cuba, que también incluye alimentos y medicamentos, sin precisar ni volúmenes ni periodicidad en relación al petróleo. Esta falta de claridad ha sido utilizada por el Congreso estadounidense para exigir “rendición de cuentas” a México respecto a los envíos de petróleo, con la complicidad de la derecha nativa organizada en grupos como “Mexicanos contra la Corrupción”, alineados con la agenda de Washington.

Intervencionismo y amenazas imperialistas: ¿Qué están cediendo los “progresismos”?

Si bien es cierto que los gobiernos que se autodenominan “progresistas” en América Latina han tenido declaraciones rechazando de palabra la política de injerencismo de la región, todos han tenido que recular y celebrar el “diálogo” con Washington, desde Petro -que ya tiene cita en la Casa Blanca el mes entrante-, pasando por Lula, que ayer salió a festejar la relación con EEUU, hasta Claudia Sheinbaum, quien ha dicho que México está dispuesto a cooperar “pero en igualdad de condiciones”, mientras acepta todos los días las exigencias del norte.

Lo cierto es que han decidido eludir todo enfrentamiento y ceder a las exigencias de Donald Trump, en particular en lo referente al control de recursos naturales estratégicos y a la contención de la inversión y las mercancías provenientes de China en el continente, como se vió con la imposición de aranceles de México sobre Pekín, con el pretexto de la “protección de la industria nacional”. El propio Trump celebró públicamente que Cuba ya no recibe petróleo venezolano y, el mismo día en que trascendió la suspensión del envío mexicano, lanzó una provocadora advertencia: “Cuba va a caer”. El ultraderechista habitante de la Casa Blanca busca asfixiar a la isla, en primer lugar por lo que significa para los pueblos de América Latina, al haber constituido el primer estado obrero en nuestra región, que expropió a la burguesía y expulsó al imperialismo

El retraso o cierre del flujo petrolero hacia Cuba implica el recrudecimiento de las ya precarias condiciones de vida del pueblo caribeño, que enfrenta apagones constantes y una profunda crisis energética, además de la escasez de productos básicos. México no sólo enviaba crudo, sino también diésel automotriz, fundamental para la generación de electricidad. Cuba necesita crudo ligero tipo Istmo —del que dispone México— para realizar mezclas que permitan operar sus refinerías, de las cuales sólo dos funcionan actualmente, una de ellas vinculada a Petróleos de Venezuela (PDVSA).

México, soberanía y antiimperialismo

En este panorama, la reciente cancelación implica un salto en la subordinación de México a los designios de la Casa Blanca, y es funcional a la agenda estadounidense en la región. Aunque el discurso oficial ahora insista en una “ayuda humanitaria” que no está claro cuándo ni cómo se dará, ésta resultará claramente insuficiente para paliar la crisis estructural del Estado obrero cubano; crisis que agravada por décadas de bloqueo imperialista pero también por las políticas de su gobierno, que desde hace muchos años ha implementado medidas que apuntan hacia la restauración del capitalismo y que ha respondido a la crisis profundizando el autoritarismo y la represión sobre los sectores populares descontentos con la creciente desigualdad económica y con la opresión política.

Mientras Sheinbaum busca el “diálogo” con el gobierno del racista presidente Donald Trump, éste no deja de amenazar a México y a la región siendo el tema del supuesto combate al narcotráfico su caballito de batalla para fustigar con violar la soberanía nacional.

Lejos de favorecer una movilización antiimperialista latinoamericana que permita hacer frente al imperialismo estadounidense, se ha conformado con declaraciones que privilegian la “cooperación”.

Es fundamental que desde la izquierda, la clase obrera, la juventud y los sectores populares en México y América Latina se levante un fuerte movimiento que repudie los ataques de EE.UU. contra Cuba y su pueblo, exija el fin del bloqueo y sostenga el antiimperialismo como bandera de lucha. Apostando a la unidad de los pueblos de América Latina con la clase trabajadora que hoy se moviliza en el propio Estados Unidos contra su gobierno y los millones de migrantes que enfrentan las acciones de ICE, retomando la perspectiva de un gran paro continental y de la coordinación internacional de las luchas, como lo planteamos desde la red de diarios de La Izquierda Diario. Ceder ante los designios de Trump (en este caso para ahorcar a la isla) sólo envalentona a este magnate multimillonario y profundizará las cadenas de dependencia y subordinación de México y de la región frente a un imperialismo en decadencia.