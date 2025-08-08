Hacete socio para acceder a este contenido

Internacionales | Venezuela | Nicolás Maduro |

"Circo mediático"

Venezuela respondió a "recompensa de 50 millones" que EE.UU. ofrece por Maduro

El gobierno de Venezuela calificó de "circo mediático" y "operación de propaganda política" la millonaria recompensa que ofreció EE.UU. por Nicolás Maduro.

El gobierno de Venezuela reaccionó con dureza ante el reciente anuncio de la fiscal general de Estados Unidos, Pamela Bondi, quien ofreció una recompensa sin precedentes de 50 millones de dólares por información que conduzca al arresto del presidente Nicolás Maduro.

La medida fue tildada por Caracas como una "burda operación de propaganda política" y parte de una campaña sistemática de desprestigio impulsada desde Washington.

“Es la cortina de humo más ridícula que hemos visto”, expresó el canciller venezolano Yván Gil, a través de su canal de Telegram. El diplomático acusó a EE.UU. de utilizar tácticas de distracción para tapar sus propias crisis internas, al tiempo que vinculó el anuncio con un supuesto intento de atentado contra el gobierno bolivariano, presuntamente orquestado desde el extranjero.

Patética recompensa por Nicolás Maduro

“La patética ‘recompensa’ de Pamela Bondi es una cortina de humo. Mientras desmontamos tramas terroristas que se orquestan desde su país, esta señora sale con un show mediático para complacer a la ultraderecha derrotada de Venezuela”, sostuvo Gil, en una declaración que también apuntó a la incongruencia ética de la funcionaria estadounidense, recordando su silencio frente al escándalo de Jeffrey Epstein.

Bondi, en tanto, afirmó que Maduro lidera una red de narcotráfico transnacional, en coordinación con el Tren de Aragua y cárteles mexicanos, algo que Caracas desmiente categóricamente. “Su show es un chiste. La dignidad de nuestra patria no está en venta”, sentenció el canciller venezolano, subrayando que no existen pruebas concretas que sustenten tales acusaciones.

De hecho, informes recientes de la Oficina de Drogas y Crimen de la ONU contradicen el relato estadounidense: Venezuela aparece únicamente como país de tránsito de cocaína procedente de Colombia, Perú y Bolivia, sin evidencias de producción local ni de presencia de cárteles. Además, el país no figura entre los que registran tráfico de fentanilo, droga a la que Bondi hizo referencia para justificar el aumento de la recompensa.

Un ataque reiterado

La hostilidad de Washington hacia Caracas no es nueva. En 2020, el gobierno estadounidense ya había ofrecido una recompensa de 15 millones de dólares por el mandatario venezolano, acusándolo entonces de "narcoterrorismo". A inicios de este año, en plena juramentación de Maduro para un nuevo mandato, la cifra fue elevada a 25 millones. El nuevo anuncio, que la eleva ahora a 50 millones, se enmarca en una escalada política que Venezuela interpreta como una estrategia de presión desesperada.

Desde América Latina, estos movimientos generan inquietud. La instrumentalización de acusaciones sin pruebas por parte de EE.UU., con fines geopolíticos, revive tensiones históricas en la región. En momentos donde muchos países apuestan por el diálogo y la autodeterminación de los pueblos, Venezuela reafirma su soberanía y denuncia una ofensiva comunicacional que busca aislarla internacionalmente.

“El pueblo venezolano ya ha demostrado que no se rinde ante el chantaje ni la mentira. Esta nueva provocación solo reafirma nuestro compromiso con la verdad, la justicia y la defensa de la patria”, concluyó Gil.

