Inumet emite advertencia amarilla por tormentas puntualmente fuertes.

Colonia: Todo el departamento.
San José: Ecilda Paullier, Juan Soler, Kiyú-Ordeig, Libertad, Mal Abrigo, Puntas de Valdez, Rafael Perazza, Rodríguez, San José de Mayo y Villa María.
Soriano: Agraciada, Cardona, Chacras de Dolores, Dolores, Egaña, José Enrique Rodó, Palmitas, Risso, Santa Catalina y Villa Soriano.
Seguimiento y recomendaciones
El Departamento de Pronóstico del Tiempo y Vigilancia Meteorológica continuará monitoreando la situación e informará ante eventuales cambios. Se ha fijado una actualización de la información para las 18:30 horas.
Las autoridades sugieren acceder a las recomendaciones publicadas por el SINAE para eventos meteorológicos adversos a través de sus canales oficiales.
