Inumet | advertencia | fenómeno

Se viene el agua

Inumet emite advertencia amarilla por tormentas puntualmente fuertes

Según informó Inumet, en las zonas afectadas podrá registrarse caída de granizo, actividad eléctrica, y rachas de vientos fuertes.

 Gastón Britos / FocoUy
El Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) emitió una alerta amarilla ante la previsión de tormentas puntualmente fuertes. La advertencia entra en vigor a las 16:30 horas de este martes.

Detalles del fenómeno

La perturbación atmosférica que afecta al país genera precipitaciones, algunas de las cuales pueden ser puntualmente abundantes en cortos períodos. Asimismo, cabe destacar que se podrán registrar tormentas aisladas acompañadas de ocasional caída de granizo, intensa actividad eléctrica y rachas de vientos fuertes. La probabilidad de que ocurran estos eventos se estima superior al 75%.

Zonas afectadas

La advertencia abarca principalmente localidades del suroeste del Uruguay:

Colonia: Todo el departamento.

San José: Ecilda Paullier, Juan Soler, Kiyú-Ordeig, Libertad, Mal Abrigo, Puntas de Valdez, Rafael Perazza, Rodríguez, San José de Mayo y Villa María.

Soriano: Agraciada, Cardona, Chacras de Dolores, Dolores, Egaña, José Enrique Rodó, Palmitas, Risso, Santa Catalina y Villa Soriano.

Seguimiento y recomendaciones

El Departamento de Pronóstico del Tiempo y Vigilancia Meteorológica continuará monitoreando la situación e informará ante eventuales cambios. Se ha fijado una actualización de la información para las 18:30 horas.

Las autoridades sugieren acceder a las recomendaciones publicadas por el SINAE para eventos meteorológicos adversos a través de sus canales oficiales.

