Sociedad fin de semana | Inumet | MetSul

Pronóstico

Uruguay frente a un fin de semana de transición: entre el alivio térmico y la inestabilidad

El territorio uruguayo atraviesa un cierre de enero caracterizado por una marcada transición meteorológica.

Pronostico de Inumet
El cruce de datos de fuentes oficiales y modelos regionales anticipa un alivio en las temperaturas, aunque condicionado por vientos costeros y episodios puntuales de inestabilidad que están presente en Uruguay.

El Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) señala que para este viernes 30 de enero el país presentará una desmejora en las condiciones ambientales. Se prevé un incremento de la nubosidad que derivará en tormentas aisladas y precipitaciones, afectando principalmente al área metropolitana y la franja este durante la tarde y noche. Las temperaturas máximas oscilarán entre los 28°C en Montevideo y los 34°C en el litoral norte, con un marcado descenso de la humedad hacia el final del día.

MetSul: El ingreso de una masa de aire fresco

Desde Brasil, el observatorio MetSul destaca la incursión de una masa de aire de origen polar, aunque de baja intensidad, que impactará directamente en el Cono Sur. Este fenómeno actuará como un "moderador térmico", poniendo fin a la racha de noches calurosas. Se espera que el aire más seco y fresco domine el fin de semana, permitiendo mínimas que podrían descender hasta los 17°C en el sur del país, generando condiciones mucho más confortables para el descanso nocturno.

Windguru: Intensidad de vientos y estado del mar

Para la zona costera y el sector náutico, el modelo Windguru advierte sobre la persistencia de vientos provenientes del sector Este y Sureste. Durante la jornada del viernes y gran parte del sábado, se registrarán intensidades de entre 20 y 40 km/h, con rachas que podrían alcanzar los 50 km/h en zonas abiertas del Río de la Plata y el Océano Atlántico. Esta configuración mantendrá el mar agitado, aunque se prevé que la intensidad disminuya gradualmente hacia el domingo 1 de febrero.

Proyecciones para el inicio de febrero

El primer domingo de febrero se perfila como la jornada más estable de este ciclo. Con la disipación de la nubosidad, se espera un día a pleno sol con temperaturas que comenzarán un ascenso moderado, situándose en el entorno de los 30°C. Los expertos coinciden en que, tras las lluvias aisladas del viernes, el país entrará en una fase de estabilidad ideal para actividades turísticas.

