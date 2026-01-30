Uruguay frente a un fin de semana de transición: entre el alivio térmico y la inestabilidad

Windguru: Intensidad de vientos y estado del mar

Para la zona costera y el sector náutico, el modelo Windguru advierte sobre la persistencia de vientos provenientes del sector Este y Sureste. Durante la jornada del viernes y gran parte del sábado, se registrarán intensidades de entre 20 y 40 km/h, con rachas que podrían alcanzar los 50 km/h en zonas abiertas del Río de la Plata y el Océano Atlántico. Esta configuración mantendrá el mar agitado, aunque se prevé que la intensidad disminuya gradualmente hacia el domingo 1 de febrero.

Proyecciones para el inicio de febrero

El primer domingo de febrero se perfila como la jornada más estable de este ciclo. Con la disipación de la nubosidad, se espera un día a pleno sol con temperaturas que comenzarán un ascenso moderado, situándose en el entorno de los 30°C. Los expertos coinciden en que, tras las lluvias aisladas del viernes, el país entrará en una fase de estabilidad ideal para actividades turísticas.