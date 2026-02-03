Vuelve el Concurso Oficial del Carnaval tras una noche sin actividad

Los textos son de Martín Prado, Gabriel Rodríguez y David Trindade, la puesta en escena es de Facundo Ascorreta y Martín Prado, mientras que los arreglos corales son de Andrés Atay.

Jardín Del Pueblo (Murga)

Fue una de las grandes sorpresas en el último Carnaval, y con cambios en el equipo técnico, presentarán su espectáculo “Sabremos perder”, que tiene la dirección responsable de Darío Martínez y los textos de Mathías Iguini y Lucas Bueno.

El propio Bueno vuelve a ser el arreglador coral y director escénico de la murga en la que aparecen figuras como Nicolás Lacoste y Farala Estrugo.

Cayó La Cabra (Murga)

Otro de los conjuntos que en el último Carnaval volvieron a poner su nombre en la liguilla, y buscarán repetir esto en un gran año murguero.

Con los arreglos corales y dirección escénica de Camilo Routin, la murga presentará su espectáculo “La República de la vereda”. Los textos son de Camilo Fernández, Maira Sepúlveda, Rodrigo Quijano y Pablo Castro, mientras que la puesta en escena es de Sebastián Calderón.

Los Adam’s (Parodistas)

Logró mantener gran parte del plantel que lo llevó al segundo lugar de la categoría el último Carnaval. Este año presentarán “Jóvenes por siempre”, espectáculo en el que interpretarán las parodias de Merlina y For Ever Young.

Los textos son de Luis Alberto Carballo que este año no estará presente sobre las tablas. Entre sus figuras destacan Mariana Sayas, Walter “Cucuzú” Brilka y Pedro “Cacho” Denis.