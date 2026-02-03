Hacete socio para acceder a este contenido

Para continuar, hacete socio de Caras y Caretas. Si ya formas parte de la comunidad, inicia sesión.

ASOCIARME
Cultura | Concurso Oficial del Carnaval | Adams |

Vuelve el Concurso Oficial del Carnaval tras una noche sin actividad

Carambola (Revista), Jardín Del Pueblo (Murga), Cayó La Cabra (Murga) y Los Adam’s (Parodistas), estarán actuando en el Teatro de Verano.

Cayó la Cabra en el Desfile de Carnaval.

Cayó la Cabra en el Desfile de Carnaval.

 Foto: Ale Moreira / DAECPU
Suscribite

Caras y Caretas Diario

En tu email todos los días

Luego de un lunes en el que no hubo actividad, este martes vuelve el Concurso Oficial del Carnaval al Teatro de Verano. Suben tres conjuntos que tuvieron un muy buen resultado el año pasado, y la presencia de Carambola tras ganar la prueba de admisión.

  • 20:30 - Carambola (Revista)
  • 21:45 - Jardín Del Pueblo (Murga)
  • 23:00 - Cayó La Cabra (Murga)
  • 00:10 - Los Adam’s (Parodistas)

Conjuntos que suben al Teatro de Verano

Carambola (Revista)

Luego de haber sido una de las mejores revistas en la prueba de admisión, los comandados por Carlos “Bocha” Pintos, llegan al Teatro de Verano para presentar su espectáculo denominado “Sin etiqueta”.

Los textos son de Martín Prado, Gabriel Rodríguez y David Trindade, la puesta en escena es de Facundo Ascorreta y Martín Prado, mientras que los arreglos corales son de Andrés Atay.

Jardín Del Pueblo (Murga)

Fue una de las grandes sorpresas en el último Carnaval, y con cambios en el equipo técnico, presentarán su espectáculo “Sabremos perder”, que tiene la dirección responsable de Darío Martínez y los textos de Mathías Iguini y Lucas Bueno.

El propio Bueno vuelve a ser el arreglador coral y director escénico de la murga en la que aparecen figuras como Nicolás Lacoste y Farala Estrugo.

Cayó La Cabra (Murga)

Otro de los conjuntos que en el último Carnaval volvieron a poner su nombre en la liguilla, y buscarán repetir esto en un gran año murguero.

Con los arreglos corales y dirección escénica de Camilo Routin, la murga presentará su espectáculo “La República de la vereda”. Los textos son de Camilo Fernández, Maira Sepúlveda, Rodrigo Quijano y Pablo Castro, mientras que la puesta en escena es de Sebastián Calderón.

Los Adam’s (Parodistas)

Logró mantener gran parte del plantel que lo llevó al segundo lugar de la categoría el último Carnaval. Este año presentarán “Jóvenes por siempre”, espectáculo en el que interpretarán las parodias de Merlina y For Ever Young.

Los textos son de Luis Alberto Carballo que este año no estará presente sobre las tablas. Entre sus figuras destacan Mariana Sayas, Walter “Cucuzú” Brilka y Pedro “Cacho” Denis.

Temas

Dejá tu comentario

Te puede interesar