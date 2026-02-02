Atracó el buque y exigen que la justicia se expida

Según el plan, la exploración se realizará a 180 km de la costa uruguaya dentro del denominado bloque offshore 1, que tiene profundidades entre 70 y 3.000 metros. La duración de las operaciones será de 104 días en dos tandas, la primera de 61 días y la segunda de 43.

Acciones en la justicia

En la actualidad, existe un recurso presentado a la justicia uruguaya. El colectivo ciudadano Asamblea Mar Libre de Petroleras Uruguay y la Sociedad para la Conservación de la Biodiversidad de Maldonado presentaron la medida cautelar el pasado 19 de noviembre. En ella se solicita frenar las prospección sísmica y la exploración de petróleo en el mar uruguayo.

El pasado jueves 29 de enero, el ministro de Ambiente (interino), Oscar Caputti, informó que la empresa petrolera Chevron también iniciará las tareas de prospección sísmica en el mar territorial uruguayo en marzo."Hemos tomado los máximos resguardos para que se pueda realizar la actividad”, dijo Caputti a Caras y Caretas y recordó que las tareas de prospección “ya están autorizadas por nuestro ministerio, de acuerdo a las solicitudes y a los estudios de impacto ambiental presentados por las diferentes empresas”.

Hay que recordar que en diciembre, el Ministerio de Ambiente otorgó la autorización ambiental previa a cuatro empresas —Searcher Geodata, CGG Services, APA Exploration y PGS— para realizar campañas sísmicas 3D entre 150 y 300 kilómetros de la costa, en profundidades de 50 a 5.000 metros. Las empresas ya tenían contratos firmados con Ancap otorgados por el gobierno de Luis Lacalle Pou, pero el permiso actual habilita áreas más pequeñas que las solicitadas originalmente. Las empresas pueden iniciar actividades únicamente si el Ministerio de Ambiente también les aprueba los planes de gestión, algo que aún no ha sido otorgado.

Según el ministro de Ambiente Edgardo Ortuño, el proceso se llevará adelante “con las máximas garantías ambientales”: que se expresan en duplicación de medidas de mitigación, plazos más cortos, mayor fiscalización y compensación al sector pesquero, en una típica decisión que que busca pivotear entre el extractivismo y alguna conservación, sin sopesar en profundidad el conflicto real entre ambas acciones.

Petróleo y conservación

Sobre esto, una declaración reciente de la Asociación Oceanográfìca Uruguaya, dice que: "la autorización de la prospección sísmica representa un nuevo capítulo en la tensión estructural entre conservación y explotación en Uruguay". Como bien sintetiza el Dr. Marcos Sommer (vicepresidente de la asociación), "la política marina nacional opera desde un doble discurso que intenta armonizar objetivos inherentemente contradictorios. Reconocer los impactos no es un gesto de militancia: es un requisito científico indispensable para construir políticas públicas legítimas. El desafío inmediato para Uruguay es transformar la evidencia en acción, la mitigación en protección real y la transparencia en un pilar de confianza social. Solo así el país podrá decidir, de manera informada y democrática, qué futuro quiere para su mar".

Ante el inminente inicio de las prospecciones con la llegada del barco que las realizará, el 28 de enero se entregó al Juzgado de octavo turno a cargo del juez Federico Tobía, un nuevo escrito exigiendo un pronunciamiento urgente dada la política de hechos consumados con que se manejan las empresas petroleras. En los últimos días se realizaron movilizaciones en diversos puntos de la costa uruguaya y hoy convocan a la hora 16 a la Plaza Independencia para marchar hasta el Puerto de Montevideo sobre la calle Yacaré.

Los colectivos ambientalistas reclaman a la Justicia que se expida antes del inicio de las operaciones y que ordene cesar y/o abstenerse de realizar cualquier actividad de prospección sísmica, perforación exploratoria, instalación de equipos, movilización de buques especializados u otra actividad vinculada a los contratos suscritos, hasta tanto recaiga sentencia definitiva firme y basada en autoridad de cosa juzgada en la acción declarativa de nulidad absoluta de los contratos.