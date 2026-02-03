Midinero reporta inconvenientes técnicos en su operativa habitual y servicios digitales.

La institución financiera Midinero ha emitido un comunicado informando sobre la detección de inconvenientes técnicos que afectan actualmente el desarrollo normal de su operativa. Según el reporte de la entidad, esta situación ha generado dificultades para el ingreso de los usuarios a la aplicación móvil Midinero App y el registro de transacciones que figuran como denegadas al intentar realizar compras.