Midinero | BPS

Problemas técnicos

Midinero reporta inconvenientes técnicos en su operativa habitual y servicios digitales

La operativa de Midinero presenta fallas en el acceso móvil y pagos, afectando también los tiempos de depósito del BPS. Se realizan tareas para normalizar el servicio.

 Gastón Britos / FocoUy
Por Redacción Caras y Caretas

La institución financiera Midinero ha emitido un comunicado informando sobre la detección de inconvenientes técnicos que afectan actualmente el desarrollo normal de su operativa. Según el reporte de la entidad, esta situación ha generado dificultades para el ingreso de los usuarios a la aplicación móvil Midinero App y el registro de transacciones que figuran como denegadas al intentar realizar compras.

Asimismo, la empresa confirmó que se han registrado demoras en la acreditación de algunas prestaciones correspondientes al Banco de Previsión Social (BPS). El equipo técnico de la institución se encuentra trabajando con el objetivo de restablecer la normalidad del servicio a la brevedad posible, priorizando la resolución de las fallas detectadas en el sistema.

Ante las afectaciones reportadas, la dirección de la empresa manifestó sus "disculpas por las molestias ocasionadas" a los usuarios del servicio. En el cierre de su comunicación, la entidad agradeció la comprensión de sus clientes mientras se completan las tareas de reparación técnica de sus plataformas y procesos de pago.

Comunicado completo:

