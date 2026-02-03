Policía frustra intento de robo a un banco: delincuentes intentaron ingresar a través de un tunel subterraneo

La Policía Nacional, bajo la coordinación del Ministerio del Interior, frustró un intento de robo a una entidad bancaria en Ciudad Vieja. El operativo se centró en la intersección de las calles Colón y 25 de Mayo, donde se descubrió una excavación destinada a acceder a la institución financiera.
La investigación, llevada adelante por la Dirección General de Represión al Tráfico Ilícito de Drogas de la DIPN, permitió localizar un túnel dentro de un local comercial desocupado. Según informó el Ministerio del Interior, la estructura conectaba el inmueble con el sistema de alcantarillado público, desde donde se presume que los implicados planeaban el ingreso al banco.
Como resultado de las actuaciones, nueve personas fueron detenidas, entre las cuales se encuentran ciudadanos de nacionalidad paraguaya y brasileña. El procedimiento contó con el apoyo de la Dirección General de Operaciones Especiales (DIGOE), la Dirección Nacional de Bomberos y Policía Científica para el aseguramiento y peritaje de la zona.
Actualmente, el personal policial continúa trabajando en el lugar para recolectar evidencias adicionales, mientras los detenidos permanecen a disposición de la Justicia.