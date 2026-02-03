Policía frustra intento de robo a un banco: delincuentes intentaron ingresar a través de un tunel subterraneo

La investigación, llevada adelante por la Dirección General de Represión al Tráfico Ilícito de Drogas de la DIPN, permitió localizar un túnel dentro de un local comercial desocupado. Según informó el Ministerio del Interior, la estructura conectaba el inmueble con el sistema de alcantarillado público, desde donde se presume que los implicados planeaban el ingreso al banco.