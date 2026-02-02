Como todos los años, el Carnaval nos deja temas que son abordados por la gran mayoría de los conjuntos. Este año, las críticas al MPP por el cierre y despidos en la radio M24, se posicionó como uno de los temas que mayor aplausos levanta por parte del público.
Mensaje contundente
El duro mensaje de Curtidores de Hongos al MPP tras cierre de M24: "Están jugando para la derecha"
Curtidores de Hongos y la murga Jorge, son dos conjuntos que marcaron un fuerte mensaje contra el sector del Frente Amplio tras los despidos en M24.