El duro mensaje de Curtidores de Hongos al MPP tras cierre de M24: "Están jugando para la derecha"

fue una bomba que explotó, allá en M24

los dueños venden la radio y así prendieron la mecha

rajaron a todo el mundo, ya la jugada está hecha

míralo al MPP jugando para la derecha.

Otra de las murgas que toma una postura muy fuerte, es Jorge, que en su segundo Carnaval volvieron a mostrar una muy buena actuación.

Y si estás a favor de vender los medios

dejar laburantes en pelotas

Si te gusta hacer contratos secretos

que nadie pueda hacerte una nota

Si te gusta contaminar el agua

y hacerte el que no lo ves

Si haces todo eso juntos

sos el MPP

Mucho se habla de que las murgas no critican al Frente Amplio, pero este año, el foco está puesto no sólo en el MPP sino que en el primer año de gestión de Yamandú Orsi y su desempeño en la política local pero también en su postura respecto a temas internacionales.