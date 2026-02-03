Las recomendaciones de UTE ante la nueva ola de calor

"Es una temperatura muy adecuada en especial para olas de calor porque lo principal para el confort humano es la diferencia de temperatura entre el exterior y el interior. Cuanto mayor es la diferencia en este caso si tenemos 36° afuera, con 24° se siente, es muy sensible el ser humano a esa diferencia de temperatura y por lo tanto asegura el confort en el hogar", explicó.

Patrone señaló que si el equipo funciona a los 17°, la bomba de calor trabaja más tiempo para llegar a esa temperatura, además de hacerlo a un rendimiento menor.

Sobre las heladeras, el jerarca de UTE explicó que funciona igual a una bomba de calor, por lo que durante una ola de calor extremo, si se abre con mucha frecuencia se genera un intercambio de calor haciendo que extraiga más calor de su interior y trabaje más la heladera.