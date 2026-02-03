¿Cuáles son los acuerdos más importantes firmados entre Orsi y Xi Jinping?

En un encuentro histórico en el Gran Salón del Pueblo, el presidente de Uruguay, Yamandú Orsi, y el presidente de la República Popular China, Xi Jinping, consolidaron una nueva fase de la relación bilateral mediante la firma de un ambicioso paquete de acuerdos que impulsarán la inversión, las exportaciones y la cooperación técnica entre ambas naciones.
El presidente Orsi, primer mandatario latinoamericano en ser recibido por Xi Jinping en 2026, encabezó la firma de múltiples Memorandos de Entendimiento que transforman la voluntad política en beneficios concretos para los sectores productivos de Uruguay.
Eje Central: Los acuerdos alcanzados
La cumbre bilateral resultó en compromisos estratégicos destinados a modernizar la inserción internacional de Uruguay. Los acuerdos más destacados incluyen:
Impulso Comercial y Cárnico: Se suscribió un protocolo decisivo para la exportación de carne aviar, asegurando estándares de inspección y seguridad alimentaria. Además, se avanzó en protocolos para la exportación de cálculos biliares bovinos y nueces pecanas.
Inversión e Industria: Cooperación directa entre la Cancillería uruguaya y la Comisión Nacional de Desarrollo y Reforma de China para atraer capitales chinos a sectores estratégicos uruguayos.
Ciencia y Tecnología: Fortalecimiento del Laboratorio Conjunto en Soja y programas de intercambio para jóvenes científicos, junto con nuevos acuerdos próximos a firmarse en Shangái sobre innovación.
Sostenibilidad y Recursos: Acuerdos para la gestión sostenible de recursos pesqueros y cooperación ambiental entre ambos ministerios.
Infraestructura y Telecomunicaciones: Alianza entre Antel y grupos de medios chinos para la distribución de canales, además de acuerdos de cooperación con la Agencia Xinhua para el intercambio de noticias.
Propiedad Intelectual y Emergencias: Cooperación técnica para proteger la innovación industrial y fortalecer el Sistema Nacional de Emergencias (SINAE).
Un vínculo comercial en cifras récord
La relevancia de estos acuerdos se respalda en un intercambio comercial que no deja de crecer. En 2025, China se consolidó como el mayor socio de Uruguay:
Exportaciones: Alcanzaron los US$ 3.493 millones (26% del total exportado por Uruguay).
Liderazgo en productos: China adquirió el 86% de la soja, el 46% de la celulosa y se mantiene como destino clave para la carne bovina, con ventas por US$ 724 millones.
Importaciones: Uruguay importó US$ 2.976 millones desde China, liderados por tecnología, vehículos y productos químicos.
Declaraciones
"Los acuerdos que firmamos llevan a lo concreto la visión de ambos presidentes. Cubren aspectos comerciales, ambientales, industriales y tecnológicos que definen nuestra agenda para los próximos años", afirmó el canciller Mario Lubetkin, destacando que esta misión representa una apuesta estratégica para el desarrollo y el empleo en Uruguay.
La visita oficial continuará esta semana en Shangái, donde se espera la firma de un segundo paquete de acuerdos centrados específicamente en innovación, ciencia y tecnología.