¿Cuáles son los acuerdos más importantes firmados entre Orsi y Xi Jinping?

Impulso Comercial y Cárnico: Se suscribió un protocolo decisivo para la exportación de carne aviar, asegurando estándares de inspección y seguridad alimentaria. Además, se avanzó en protocolos para la exportación de cálculos biliares bovinos y nueces pecanas.

Inversión e Industria: Cooperación directa entre la Cancillería uruguaya y la Comisión Nacional de Desarrollo y Reforma de China para atraer capitales chinos a sectores estratégicos uruguayos.

Ciencia y Tecnología: Fortalecimiento del Laboratorio Conjunto en Soja y programas de intercambio para jóvenes científicos, junto con nuevos acuerdos próximos a firmarse en Shangái sobre innovación.

Sostenibilidad y Recursos: Acuerdos para la gestión sostenible de recursos pesqueros y cooperación ambiental entre ambos ministerios.

Infraestructura y Telecomunicaciones: Alianza entre Antel y grupos de medios chinos para la distribución de canales, además de acuerdos de cooperación con la Agencia Xinhua para el intercambio de noticias.