Aldo Martínez volvió al parodismo y Caballeros brilló en el Teatro de Verano.

Falta un solo conjunto pasar en este primera rueda, pero es un hecho que nuevamente estamos en un año impresionante de la categoría que Carnaval tras Carnaval sigue creciendo.

House (Revista)

Le tocó abrir la categoría y logró plasmar un buen espectáculo en dónde a nivel textual nos lleva por muchos lugares interesantes pero que en cuanto a la interpretación, por momentos no logra la misma efectividad.

Empezó con el pie derecho pero que sin duda, con el paso de los días y escenarios, el espectáculo va a seguir creciendo.

Mi Vieja Mula (Murga)

La murga nos plantea un espectáculo en el que interpretan a una murga de la Unión Soviética. Textualmente la murga tiene momentos sumamente interesantes con muchísima crítica.

Es su estilo y es algo que desde que se presentaron por primera vez en el concurso no han dado el brazo a torcer, pero por momentos, el estar cantando los 45 minutos con acento, hace que parte de lo textual cueste comprenderse.

Tienen un salpicón hermoso y una gran retirada. Veremos si con el paso de los tablados, la murga puede lograr empastar mejor a nivel coral, para sacarle un mayor provecho a un texto que es sumamente interesante.

Caballeros (Parodistas)

Volvió Aldo Martínez a la categoría y lo hizo redondeando una noche brillante. El conjunto del "Rulo" Sánchez nos traen dos parodias que tuvieron rendimientos diferentes, los "Productores" está bien lograda pero no logra la efectividad que sí tiene "El Sabalero" que al momento es la mejor parodia que ha pasado este año en el Teatro de Verano.

Aldo Martínez interpretando a "El Sabalero" está impresionante, pero además tiene el apoyo de Martín "Pollo" Perrone y Gonzalo Moreira que la descosen y un "Tato" García que cada vez que apareció, hizo delirar al público.

El punto flaco está tal vez en la primera parte del espectáculo, que es donde mayor crecimiento puede tener el conjunto. En resumen, es un muy buen año de Caballeros, que mostró uno de los mejores momentos de la categoría.