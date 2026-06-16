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Mundial |

partidazo

Irán y Nueva Zelanda igualaron en un partido muy entretendio

Asiáticos y neozelandeses nos regalaron uno de los partidos más entretenidos de esta primera fecha de la fase de grupos del Mundial.

Irán igualó ante Nueva Zelanda por la fase de grupos del Mundial.

Irán igualó ante Nueva Zelanda por la fase de grupos del Mundial.

 FIFA
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La actividad del lunes en la fase de grupos del Mundial, se cerró con otro empate culminando una fecha en dónde los cuatro encuentros terminaron igualados. En el SoFi Stadium de Los Ángeles, Irán y Nueva Zelanda igualaron 2 a 2 en un entretenidísimo partido.

El partido se rompió de manera temprana y es que a los seis minutos del encuentro, el equipo neozelandés se iba a poner en ventaja. Wood bajó una pelota de manera fantástica, y tras una gran jugada colectiva, el balón le quedó a Elijah Just quien sacó un gran remate para marcar el primer tanto. La igualdad del partido iba a llegar en el cierre de la segunda mitad, cuando Ramin Rezaeian se hizo con un rebote dentro del área y mandó el esférico al fondo de la red.

Para la segunda mitad, el encuentro continuó con una gran dinámica y juego por parte de ambas selecciones que atacaban muy bien pero defendían de muy mala manera. En ese contexto, en el minuto 53 nuevamente Elijah Just iba a culminar la jugada convirtiendo y poniendo a Nueva Zelanda en ventaja.

Pero la alegría neozelandesa iba a durar poco ya que diez minutos más tarde, Mohammad Mohebi conectó de cabeza un centro en el punto penal para volver a poner el partido igualado.

De esta manera, ambas selecciones suman un punto importante ya que Bélgica y Egipto igualaron por lo que el grupo se mantiene en igualdad. En la próxima fecha Nueva Zelanda enfrentará a Egipto mientras que Irán se medirá ante Bélgica.

Irán

Alireza Beiranvard; Shoja Khalilzadeh, Milad Mohammadi, Saeid Ezatolahi, Mohammad Mohebbi, Mehdi Taremi (80' Amirhossein Hossein), Saman Ghoddos (65' Ehsan Hajsafi), Aria Yousefi (46' Mehdi Ghayedi), Ali Nemati (53' Shahriar Moghanlou), Shahriar Moghanloo y Ramin Ewzaeian.

DT. Amir Ghahnoy.

Nueva Zelanda

Max Crocombe; Tim Payne (78' Callan Elliot), Finn Surman, Michael Boxall, Liberato Cacace (68' Benjamin Old), Joe Bell, Marco Stamenic (92' Tyler Bindon), Callum McCowatt (68' Ryan Thomas), Sarpreet Singh (92' Jesse Randall), Elijah Just y Chris Wood.

DT. Darren Bazeley.

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