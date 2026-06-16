Irán y Nueva Zelanda igualaron en un partido muy entretendio

Pero la alegría neozelandesa iba a durar poco ya que diez minutos más tarde, Mohammad Mohebi conectó de cabeza un centro en el punto penal para volver a poner el partido igualado.
De esta manera, ambas selecciones suman un punto importante ya que Bélgica y Egipto igualaron por lo que el grupo se mantiene en igualdad. En la próxima fecha Nueva Zelanda enfrentará a Egipto mientras que Irán se medirá ante Bélgica.
Irán
Alireza Beiranvard; Shoja Khalilzadeh, Milad Mohammadi, Saeid Ezatolahi, Mohammad Mohebbi, Mehdi Taremi (80' Amirhossein Hossein), Saman Ghoddos (65' Ehsan Hajsafi), Aria Yousefi (46' Mehdi Ghayedi), Ali Nemati (53' Shahriar Moghanlou), Shahriar Moghanloo y Ramin Ewzaeian.
DT. Amir Ghahnoy.
Nueva Zelanda
Max Crocombe; Tim Payne (78' Callan Elliot), Finn Surman, Michael Boxall, Liberato Cacace (68' Benjamin Old), Joe Bell, Marco Stamenic (92' Tyler Bindon), Callum McCowatt (68' Ryan Thomas), Sarpreet Singh (92' Jesse Randall), Elijah Just y Chris Wood.
DT. Darren Bazeley.