Jimmy Kimmel | Donald Trump | Charlie Kirk

Late night

Jimmy Kimmel vuelve a la pantalla con récord de audiencia tras la censura del gobierno de Donald Trump

El comediante Jimmy Kimmel arrasó en audiencia en su retorno, "ahora tendrá que mostrar los archivos Epstein para distraernos de esto".

Jimmy Kimmel fue retirado de emisión por seis días luego de que en un monólogo hiciera comentarios sobre el asesinato del activista de ultraderecha Charlie Kirk. La cadena ABC, bajo presión del presidente de la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) del gobierno de Donald Trump y de ciertos afiliados, suspendió temporalmente el programa Jimmy Kimmel Live!

Esta decisión generó un amplio rechazo: artistas, medios, figuras del periodismo y organizaciones de defensa de la libertad de expresión denunciaron un intento de censura. Finalmente, el 22 de septiembre Disney/ABC anunció que Kimmel regresaría al aire el 23. Sin embargo, no todos los canales afiliados transmitieron el programa inmediatamente: los grupos Nexstar y Sinclair inicialmente decidieron no emitir ese episodio en varias ciudades.

Rompe récords

El episodio del regreso fue un verdadero fenómeno ya que 6,26 millones de espectadores lo siguieron por emisión televisiva, convirtiéndose en el episodio regular con mayor audiencia del programa en una década. Además, su monólogo se transformó en el más visto de su historia en YouTube, acumulando más de 15 millones de visualizaciones en apenas 16 horas.

Kimmel no dejó pasar la oportunidad para responder directamente a Trump: le dijo al final del monólogo, entre aplausos del público, “Well, I do tonight!”, en referencia a las críticas previas del exmandatario sobre sus supuestos “malos ratings”.

También usó el espacio para defender la sátira política y denunciar el intento de acallar voces disidentes “nunca fue mi intención tomar a la ligera el asesinato de un joven... No creo que haya nada gracioso en eso”, afirmó, y sostuvo que su suspensión era “antiamericana”.

Efecto boomerang

El intento de amedrentamiento tuvo el efecto contrario. Según analistas, Trump buscaba enviar un mensaje claro a los programas que lo critican; en cambio, Kimmel se alzó como símbolo público de resistencia contra la censura política. “La intención de Trump era terminar con los programas que lo parodian, pero sucedió todo lo opuesto”, señala un editorial reciente.

Las críticas llegaron incluso desde sectores inesperados, el senador republicano Ted Cruz defendió la libertad de expresión de Kimmel, aunque discrepara de su contenido. Asimismo, Disney enfrentó boicots de suscriptores de sus plataformas (Disney+, Hulu) y presión interna de los trabajadores demandando transparencia sobre las razones de la suspensión.

