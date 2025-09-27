Hacete socio para acceder a este contenido

Para continuar, hacete socio de Caras y Caretas. Si ya formas parte de la comunidad, inicia sesión.

ASOCIARME
Política

Decilo, Gustavo, decilo

¿Qué sabe Gustavo Penadés que pone a temblar a dirigentes del Partido Nacional?

Las declaraciones desde la cárcel de Gustavo Penadés dejaron planteadas varias preguntas a la interna del Partido Nacional, que nadie quiere responder.

Gustavo Penadés lanzó una clara dvertencia a la interna del Partido Nacional.

Gustavo Penadés lanzó una clara dvertencia a la interna del Partido Nacional.

 Foto: FocoUy
Suscribite

Caras y Caretas Diario

En tu email todos los días

Por Redacción Caras y Caretas

Dicen que el que avisa no traiciona y Gustavo Penadés avisó: “Muchos saben que sé cosas (...) tendrían que tener mucho más cuidado a la hora de hablar”, dijo esta semana entrevistado en la cárcel de Florida por el Semanario Búsqueda. Sus palabras calaron hondo en la interna del Partido Nacional y sobre todo entre algunos legisladores y exlegisladores.

El exsenador imputado en octubre de 2023 por decenas de delitos vinculados con abuso y explotación sexual de menores espera su juicio y mientras tanto lanzó una dura advertencia que pasó desapercibida para los grandes medios pero que, por sus implicancias, debería ser central en la agenda informativa.

Un misil a dirigentes del Partido Nacional

¿Qué sabe Gustavo Penadés que algunos dirigentes del Partido Nacional no quieren que se sepa? Está claro que la advertencia (¿amenaza?) la dirige a los de su partido que “se borraron” después de que cayera preso y sobre todo a los que “políticamente se aprovecharon” de su caída.

“Yo no he vuelto a hablar con ninguno. Entiendo que los delitos generan un rechazo y por eso la borratina general”, señaló.

Sólo salvó de su advertencia a “distinguidas excepciones” que han hablado con su familia y menciona a Luis Lacalle Pou y a Luis Alberto Heber. A nadie más.

Apuntó directamente contra dos mujeres nacionalistas a las que dirigió dos preguntas fuertes: “A ver, Graciela Bianchi, Beatriz Argimón. ¿Qué necesidad se tenía de, luego de haberme levantado los fueros, expulsarme del Senado? ¿Y cuáles fueron los argumentos? Porque se habla de 'desarreglo de conducta'. ¿Cuál es mi desarreglo de conducta si no estoy condenado? O sea, violaron la Constitución flagrantemente solamente por el hecho de quedar bien, porque yo ya estaba desaforado”, preguntó.

Tampoco se salvó el amigo del expresidente Lacalle Pou, Sebastián Da Silva, al que si bien no nombró, dejó en clara evidencia cuando le preguntaron su el senador era uno de los que se borró. “No lo dije yo”, respondió.

Quedó claro que tampoco mencionó entre las “distinguidas excepciones” al excandidato a la presidencia y actual presidente del Partido Nacional, Álvaro Delgado.

“Soy blanco, voy a morir blanco, y mi partido es el Partido Nacional, al que le debo todo”, aclaró el exlegislador y agregó: “No le guardo rencor a nadie. Pero yo hubiese actuado, como siempre actué, de otra manera. Y muchos de ellos saben que con ellos actué de otra manera. Y muchos saben que sé cosas, que no las voy a revelar jamás, pero que tendrían que tener mucho más cuidado a la hora de hablar. Pero no es una amenaza”, remató.penades

Dejá tu comentario

Te puede interesar