¿Qué sabe Gustavo Penadés que pone a temblar a dirigentes del Partido Nacional?

“Yo no he vuelto a hablar con ninguno. Entiendo que los delitos generan un rechazo y por eso la borratina general”, señaló.

Sólo salvó de su advertencia a “distinguidas excepciones” que han hablado con su familia y menciona a Luis Lacalle Pou y a Luis Alberto Heber. A nadie más.

Apuntó directamente contra dos mujeres nacionalistas a las que dirigió dos preguntas fuertes: “A ver, Graciela Bianchi, Beatriz Argimón. ¿Qué necesidad se tenía de, luego de haberme levantado los fueros, expulsarme del Senado? ¿Y cuáles fueron los argumentos? Porque se habla de 'desarreglo de conducta'. ¿Cuál es mi desarreglo de conducta si no estoy condenado? O sea, violaron la Constitución flagrantemente solamente por el hecho de quedar bien, porque yo ya estaba desaforado”, preguntó.

Tampoco se salvó el amigo del expresidente Lacalle Pou, Sebastián Da Silva, al que si bien no nombró, dejó en clara evidencia cuando le preguntaron su el senador era uno de los que se borró. “No lo dije yo”, respondió.

Quedó claro que tampoco mencionó entre las “distinguidas excepciones” al excandidato a la presidencia y actual presidente del Partido Nacional, Álvaro Delgado.

“Soy blanco, voy a morir blanco, y mi partido es el Partido Nacional, al que le debo todo”, aclaró el exlegislador y agregó: “No le guardo rencor a nadie. Pero yo hubiese actuado, como siempre actué, de otra manera. Y muchos de ellos saben que con ellos actué de otra manera. Y muchos saben que sé cosas, que no las voy a revelar jamás, pero que tendrían que tener mucho más cuidado a la hora de hablar. Pero no es una amenaza”, remató.penades