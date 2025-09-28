Atentado contra la fiscal de Corte Mónica Ferrero: conmoción y fuerte rechazo del sistema político

Según consignó Subrayado con información policial, los delincuentes ingresaron por una azotea con un artefacto explosivo y causaron además una explosión, que derivó en daños en ventanas y parte de la vivienda. Posteriormente, se subieron a una camioneta y huyeron.

Apenas se conoció el hecho, se generaron fuertes reacciones de todo el cuadro político solidarizándose con la fiscal y advirtiendo el riesgo que representa esta violenta amenaza.

Solidaridad con fiscal de Corte

El expresiente Lacalle Pou se comunicó el presidente Yamandú Orsi esta mañana y señaló que "en este tema no puede haber diferencias políticas, ni dos opiniones". “Del lado de la institucionalidad, del lado del orden, del lado de la protección. Mi solidaridad con Mónica Ferrero y su familia”, expresó en redes sociales.

A continuación presentamos otras opiniones de dirigentes de diferentes partidos:

Eduardo Brenta: “Ante una situación de esta gravedad, toda nuestra solidaridad con la Fiscal Mónica Ferrero y su familia. El compromiso de defender la institucionalidad demócratica no admite fisuras”.

Javier García: “El atentado contra la Fiscal de Corte Dra M. Ferrero en su casa esta madrugada es de una gravedad institucional incalculable, un antes y un después en Uruguay. En estas horas se requiere todo el peso del Estado para investigar y perseguir a los terroristas que están atrás de esto. Todo el respaldo a las autoridades y gobierno para perseguir a los culpables y proteger a la Fiscal y su familia”.

Maria Eugenia Almirón: "Condenamos enérgicamente el atentado a balazos contra la vivienda de la fiscal de Corte subrogante, Mónica Ferrero. Este ataque no solo pone en riesgo su integridad y la de su familia, sino que representa una grave amenaza contra la Justicia y el Estado de Derecho en nuestro país".

Gabriel Gurmendez: “El ataque al domicilio de la Fiscal de Corte Monica Ferrero es un vuelco dramático en el escenario de la inseguridad pública. La mayor amenaza a las garantías y a la independencia de magistrados de nuestro sistema judicial: el miedo a actuar. Si hay organizaciones criminales detrás de esto sería un punto de inflexión. Sé deberá aclarar. Lo dijimos la semana pasada: la seguridad no puede esperar. Y menos si empieza a socavar las bases de la institucionalidad”.

Gustavo Zubía: “MI solidaridad con la Fiscal de corte por la barbarie que soportó en su domicilio. Es tan grave y tan significativo del momento que estamos viviendo , que no queda otra opción que ratificar el discurso de severidad que reiteramos. O empezamos en serio o nos comen los parásitos”.

Eduardo Sanguinetti: “Episodios como el que sufrió la Fiscal de Corte Dra. Mónica Ferrero son de una gravedad extrema, el Estado, todo el sistema político y la sociedad en general deben manifestarse sin vacilaciones y exigir que se actúe con la mayor severidad contra los delincuentes responsables”.

Álvaro Delgado: “El atentado contra la Fiscal de Corte es un ataque directo a la institucionalidad democrática del país. El Estado debe dar una respuesta inmediata y firme, los responsables deben ser identificados y castigados. Nuestra solidaridad con la Dra. Ferrero y su familia. Me comuniqué con el presidente Orsi y el ministro Negro para trasladarle la preocupación que como Partido Nacional tenemos por la gravedad institucional que este atentado implica. En este tema, todos los partidos tenemos que estar juntos en la defensa de la institucionalidad del país”.

Luis Alberto Heber: “Todo nuestro respaldo y solidaridad con la Fiscal de Corte Mónica Ferrero y su familia. El Estado debe proteger a esta gran profesional y servidora pública, que día a día lucha contra la peor cara de la delincuencia”.