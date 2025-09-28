Mónica Ferrero: "Tengo los narcos al lado haciéndome todo tipo de señas de muerte"

“Les ruego que miren con cariño el tema Justicia y, por ende, el rol que tiene la Fiscalía”, planteó Ferrero a los legisladores, según la versión taquigráfica de la reunión que citó Montevideo Portal.

Si bien no consiguieron el presupuesto que esperaban los fiscales, Mónica Ferrero dijo: “No estoy disconforme porque nos escucharon y por lo que nos dieron; por el contrario, estoy muy contenta con que hayan recogido sobre todo la propuesta de la Escuela de Fiscales del Uruguay, porque eso nos va a permitir tener fiscales más preparados, más capacitados, especialmente para los delitos que se vienen”, añadió.

La fiscal reiteró su pedido de la Escuela de Fiscales y remarcó que una de las principales razones está en “vencer el miedo de enfrentar ciertas causas que pueden amedrentar a los fiscales”. “Quizás otros no lo tomen así, pero hay muchos que se sienten amedrentados”, indicó.