Hacete socio para acceder a este contenido

Para continuar, hacete socio de Caras y Caretas. Si ya formas parte de la comunidad, inicia sesión.

ASOCIARME
Política Mónica Ferrero |

Lo había anticipado

Mónica Ferrero: "Tengo los narcos al lado haciéndome todo tipo de señas de muerte"

La fiscal de Corte Mónica Ferrero había adelantado en Diputados las amenazas que venía sufriendo del narcotráfico.

La fiscal de Corte, Mónica Ferrero.

La fiscal de Corte, Mónica Ferrero.
Suscribite

Caras y Caretas Diario

En tu email todos los días

Por Redacción Caras y Caretas

La fiscal de Corte, Mónica Ferrero, veía venir la amenaza narco y lo advirtió en la Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda de la Cámara de Representantes a la que concurrió a principio de este mes. "Tengo los narcos al lado haciéndome todo tipo de señas de muerte y sin embargo sigo adelante", explicó.

Comentó que "en una falsa rapiña" le "sacaron un brazo", y en otra la amenazaron de muerte "ya saben más o menos por dónde viene, y seguimos peleando”, agregó.

Amenazas narcos

“Yo he sufrido mucho estando en el tema de drogas, viendo cómo se generó toda una discusión pública de todos los actores, exponiendo las debilidades que tiene la institución", indicó la fiscal.

“Les ruego que miren con cariño el tema Justicia y, por ende, el rol que tiene la Fiscalía”, planteó Ferrero a los legisladores, según la versión taquigráfica de la reunión que citó Montevideo Portal.

Si bien no consiguieron el presupuesto que esperaban los fiscales, Mónica Ferrero dijo: “No estoy disconforme porque nos escucharon y por lo que nos dieron; por el contrario, estoy muy contenta con que hayan recogido sobre todo la propuesta de la Escuela de Fiscales del Uruguay, porque eso nos va a permitir tener fiscales más preparados, más capacitados, especialmente para los delitos que se vienen”, añadió.

La fiscal reiteró su pedido de la Escuela de Fiscales y remarcó que una de las principales razones está en “vencer el miedo de enfrentar ciertas causas que pueden amedrentar a los fiscales”. “Quizás otros no lo tomen así, pero hay muchos que se sienten amedrentados”, indicó.

Temas

Dejá tu comentario

Te puede interesar