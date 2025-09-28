La fiscal de Corte, Mónica Ferrero, veía venir la amenaza narco y lo advirtió en la Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda de la Cámara de Representantes a la que concurrió a principio de este mes. "Tengo los narcos al lado haciéndome todo tipo de señas de muerte y sin embargo sigo adelante", explicó.
Lo había anticipado
Mónica Ferrero: "Tengo los narcos al lado haciéndome todo tipo de señas de muerte"
La fiscal de Corte Mónica Ferrero había adelantado en Diputados las amenazas que venía sufriendo del narcotráfico.