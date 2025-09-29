Hacete socio para acceder a este contenido

Deportes Peñarol | Sebastián Sosa | juventud

Cumple del glorioso

El "regalito" de Seba Sosa a Peñarol: figura clave de Juventud ante Nacional

El exarquero de Peñarol dedicó su actuación al aniversario carbonero tras conseguir un empate con Juventud de Las Piedras en el Centenario ante los tricolores.

El arquero de Juventud de Las Piedras, Sebastián Sosa, se convirtió en una de las figuras indiscutidas del empate sin goles ante Nacional, un resultado que jugó a favor de la ventaja que amplió Peñarol en la tabla del Clausura y el recorte en la anual.

En diálogo con Carve Deportiva este lunes, el guardameta analizó su actuación y las emociones vividas durante el encuentro.

La atajada clave: "Le dejé la carnada"

Sosa definió el encuentro del domingo como su "mejor partido", principalmente por haber logrado el objetivo de mantener el arco en cero. Al repasar sus intervenciones, el arquero se detuvo en el momento crucial frente a Maximiliano Gómez:

"Considero que fue una linda intervención contra Maxi y quizás a partir de ahí uno empieza a crecer. Fue la mejor del partido porque estábamos en minoría, Maxi tenía posibilidad de pase al medio y yo veo que levanta la cabeza y los ve."

El portero reveló que en ese instante aplicó una estrategia psicológica para inducir el error del delantero:

"Hubo parte de psicología en esa jugada porque le dejo el primer palo muy marcado a Maxi cuando va mirando el arco y yo me muevo como para diciéndole: 'Mirá que te voy a tapar el pase al medio'. Entonces cuando él bajó la cabeza para patear, me la jugué con todo al primer palo. Le dejé la carnada para que cayera y por suerte me salió bien."

Un regalo de cumpleaños para Peñarol

En zona mixta, apenas terminado el partido, Sosa dedicó su actuación al club en su aniversario, utilizando una metáfora emotiva:

"Era el cumpleaños del glorioso, así que nada, si sirvió para algo, es un regalito de cumpleaños."

Consultado sobre lo que siente al ser abucheado o recibido con hostilidad por la tribuna rival, Sosa aseguró que son momentos que disfruta: "Son cosas lindas de vivir porque por algo uno no pasa desapercibido, quiere decir que por ahí ha estado identificado de tal o cual manera, en este caso con Peñarol. Y bueno, son cosas lindas que uno ya está acostumbrado a vivirla y las disfruta."

El arquero también destacó el esfuerzo colectivo, señalando que el gran desempeño defensivo de Juventud fue fundamental para sostener el resultado, aunque reconoció las oportunidades que tuvo el rival: "Creo que hicimos un gran trabajo defensivo, los compañeros también estuvieron a la altura de defender ese cero. Nacional tuvo varias oportunidades de poder concretar."

