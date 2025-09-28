La sombra de Sebastián Marset aparece en la investigación del atentado contra Mónica Ferrero

La noticia del atentado contra Ferrero ya salió de las fronteras y los medios paraguayos asocian directamente a una posible relación de Sebastián Marset con lo ocurrido en la vivienda de la fiscal. El diario paraguayo ABC Color dio la noticia bajo el título "Atentan contra fiscal uruguaya que investigó a Marset".

El mismo medio había vinculado a Marset con la investigación por la muerte del fiscal paraguayo Marcelo Pecci ocurrida en la isla de Barú, en el Caribe colombiano, en 2022, donde el fiscal se encontraba de luna de miel.

