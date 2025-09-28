Mientras avanza la investigación policial por el atentado a la casa de la fiscal de Corte, Mónica Ferrero, un nombre comienza a parecer con fuerza: la banda de los Albín, organización narco que trabaja para el narco uruguayo Sebastián Marset y a los que en agosto se incautó 2000 kilos de droga en Punta Espinillo.
Cuando el rio suena...
La sombra de Sebastián Marset aparece en la investigación del atentado contra Mónica Ferrero
Distintos periodistas con fuentes policiales aseguraron que la investigación está orientada a la banda de los Albín, vinculada con Sebastián Marset.