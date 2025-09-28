Hacete socio para acceder a este contenido

Política Sebastián Marset | Mónica Ferrero | Punta Espinillo

Cuando el rio suena...

La sombra de Sebastián Marset aparece en la investigación del atentado contra Mónica Ferrero

Distintos periodistas con fuentes policiales aseguraron que la investigación está orientada a la banda de los Albín, vinculada con Sebastián Marset.

 Foto: Ministerio del Interior
Por Redacción Caras y Caretas

Mientras avanza la investigación policial por el atentado a la casa de la fiscal de Corte, Mónica Ferrero, un nombre comienza a parecer con fuerza: la banda de los Albín, organización narco que trabaja para el narco uruguayo Sebastián Marset y a los que en agosto se incautó 2000 kilos de droga en Punta Espinillo.

El periodista Eduardo Preve señaló en sus redes sociales que "hace pocos días, Marset anunció novedades en su cuenta de Tik Tok" y las primeras investigaciones policiales ya apuntan directamente contra la banda de los Albín. ¿Volvió Marset?, se preguntó el comunicador.

Droga en Punta Espinillo

También, Lucas Silva, aseguró en las útimas horas que la pista más firme de los investigadores urugayos apuntan contra "Sebastián Marset, los Albin y otras personas involucradas en los 2000 kilos que se incautaron en agosto en Punta Espinillo".

La noticia del atentado contra Ferrero ya salió de las fronteras y los medios paraguayos asocian directamente a una posible relación de Sebastián Marset con lo ocurrido en la vivienda de la fiscal. El diario paraguayo ABC Color dio la noticia bajo el título "Atentan contra fiscal uruguaya que investigó a Marset".

El mismo medio había vinculado a Marset con la investigación por la muerte del fiscal paraguayo Marcelo Pecci ocurrida en la isla de Barú, en el Caribe colombiano, en 2022, donde el fiscal se encontraba de luna de miel.

.

