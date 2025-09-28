Hacete socio para acceder a este contenido

anunció el ministro

Hay dos detenidos por el atentado contra la fiscal Mónica Ferrero

El atentado tuvo lugar en la madrugada cuando dos personas llegaron hasta la vivienda de la fiscal, dispararon e hicieron detonar una granada.

Negro anunció que hay detenidos.

 Ministerio del Interior
Por Redacción Caras y Caretas

En conferencia de prensa en la sede del ministerio, el ministro del Interior Carlos Negro anunció que la Policía detuvo a dos personas sospechadas de participar en el atentado contra la fiscal de Corte, Mónica Ferrero. En la madrugada dos personas llegaron hasta la vivienda dispararon y detonaron una granada.

Acompañado por la subsecretaria, Graciela Valverde, y del director nacional de Policía, José Azambuya, Negro expresó su apoyo a Ferrero tras el atentado, y señaló que "este tipo de acciones a las que la doctora Ferrero como fiscal de Estupefacientes ya conoce, ya sabe cuáles son las estrategias de grupos criminales y narcotráfico para tratar de impedir que el Estado cumpla con su función, no van a poder mover ni un centímetro ni el actuar de la Fiscalía ni de la Justicia ni el accionar de la Policía Nacional".

Agregó que el atentado "reconoce patrones comunes con otros que han ocurrido en el pasado en este país. Nos referimos a las armas utilizadas, a los objetivos". En este sentido mencionó un ataque a las instalaciones a la Dirección General de Represión de Tráfico Ilícito de Drogas y otro contra el ex director del Instituto Nacional de Rehabilitación, Luis Mendoza.

Detenidos por el atentado

Respecto a los arrestados dijo que "hay dos personas detenidas, señaladas las evidencias los indican como participes. No son los únicos ni serán los últimos en caer". De acuerdo a lo informado los atacantes ingresaron por los techos de una casa vecina, dispararon contra una pared de la casa de Ferrero y usaron un explosivo. Luego se dieron a la fuga sin ser notados por la custodia permanente de la casa de la fiscal.

Los detenidos, un hombre y una mujer, fueron arrestados en la intersección de las calles Torricelli y Salustio, en el barrio Las Acacias. Ambos habrían estado en un vehículo vinculado al ataque contra la vivienda.

Vinculó el ataque a las incautaciones de droga. "No nos podemos olvidar tampoco que hace menos de dos meses en este país se incautaron 2200 kilos de cocaína", dijo haciendo referencia la incautación de cocaína en Punta Espinillo en agosto.

"No van a poder mover ni un centímetro ni el actuar de la Fiscalía ni el actuar de la Justicia ni el accionar de la Policía Nacional. No nos moverán ni un centímetro y van a caer", afirmó.

