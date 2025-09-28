Hay dos detenidos por el atentado contra la fiscal Mónica Ferrero

Detenidos por el atentado

Respecto a los arrestados dijo que "hay dos personas detenidas, señaladas las evidencias los indican como participes. No son los únicos ni serán los últimos en caer". De acuerdo a lo informado los atacantes ingresaron por los techos de una casa vecina, dispararon contra una pared de la casa de Ferrero y usaron un explosivo. Luego se dieron a la fuga sin ser notados por la custodia permanente de la casa de la fiscal.

Los detenidos, un hombre y una mujer, fueron arrestados en la intersección de las calles Torricelli y Salustio, en el barrio Las Acacias. Ambos habrían estado en un vehículo vinculado al ataque contra la vivienda.

Vinculó el ataque a las incautaciones de droga. "No nos podemos olvidar tampoco que hace menos de dos meses en este país se incautaron 2200 kilos de cocaína", dijo haciendo referencia la incautación de cocaína en Punta Espinillo en agosto.

"No van a poder mover ni un centímetro ni el actuar de la Fiscalía ni el actuar de la Justicia ni el accionar de la Policía Nacional. No nos moverán ni un centímetro y van a caer", afirmó.