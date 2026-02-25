La ausencia del ministro de Economía Gabriel Oddone en la misión a China, que señales de desprenden

La reciente misión del presidente Orsi a China, considerada una de las más relevantes que tendrá esta Administración, fue una marca importante y hasta marca un posicionamiento fuerte en la relevancia que tiene este mercado para nuestro país y el posicionamiento que asume el gobierno. Pero si bien no se ha marcado si es evidente que llama la atención la ausencia en la misma del ministro de Economía, Gabriel Oddone. En un momento de alta complejidad geopolítica y económica, la presencia del ministro en un país que representa una pieza clave para el comercio y las inversiones de Uruguay es fundamental pero también con el tenor y contenido de los acuerdos que se firmaron. Si repasamos podemos recordar que en 2016, durante la misión a China del expresidente Tabaré Vázquez, la participación de Danilo Astori como ministro fue crucial, al igual que parte importante equipo económico que acompañó a José Mujica en 2013. La falta de Oddone en esta ocasión genera interrogantes sobre la estrategia del gobierno en un contexto donde se firmaron más de 30 acuerdos en áreas comerciales, de inversión, tecnología y agricultura, destacando la importancia de la asociación estratégica integral con China. Es cierto que estuvo presente el subsecretario Martin Valcorba, pero la presencia de Oddone junto a Orsi ha sido una constante.