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Sociedad junio |

Semana con ascenso térmico y neblinas, según Inumet, MetSul y Windguru

Inumet, MetSul y Windguru prevén tardes templadas de hasta 22°C y neblinas, previo al ingreso de un frente frío hacia el fin de semana.

Inumet, Windguru y Metsul pronosticaron el clima para los primeros días de junio

Inumet, Windguru y Metsul pronosticaron el clima para los primeros días de junio

 Foto: Gastón Britos / FocoUy
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El inicio del invierno climatológico se hace sentir en todo el territorio nacional con un escenario caracterizado por la alta humedad y la estabilidad atmosférica. De acuerdo con el análisis cruzado de los reportes del Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet), el observatorio meteorológico brasileño MetSul y las proyecciones dinámicas de Windguru, el país experimentará un paulatino ascenso de las temperaturas máximas durante los próximos días, acompañado por densas nieblas matinales.

Esta tendencia se alinea con el reciente informe estacional de Inumet, que anticipa un invierno con un 50% de probabilidades de registrar temperaturas por encima de la media histórica normal en todo el país.

El pronóstico para los próximos días

Miércoles 3 y Jueves 4 de junio: Rotación de vientos y ascenso térmico:Estabilidad generalizada.

La mitad de la semana viene acompañada de una rotación del viento hacia el cuadrante Noreste y Este. Según los datos de Windguru, la intensidad se mantendrá moderada, oscilando entre los 10 y 30 km/h, sin ráfagas de alerta en la franja costera.

Este flujo propicia un marcado aumento térmico: las máximas alcanzarán los 19°C a 20°C en el Área Metropolitana y el Sur, mientras que en el Norte y Litoral el termómetro podría tocar los 22°C, configurando tardes inusualmente templadas para la época.

Viernes 5 de junio: Máxima humedad y bancos de niebla:Estabilidad antes del cambio.

Se consolidará la presencia de nubosidad variable con mañanas frías (mínimas en el entorno de los 12°C) y tardes de hasta 20°C. Inumet advierte por la formación de densas neblinas y bancos de niebla debido a la alta humedad estancada, con una probabilidad de precipitaciones que se mantiene muy baja o escasa.

Sábado 6 y Domingo 7 de junio: Inestabilidad y descenso térmico:Ingreso de frente frío.

Tanto Inumet como MetSul coinciden en un quiebre del tiempo hacia el fin de semana. Se prevé el ingreso de un frente frío que elevará a "media" la probabilidad de lluvias aisladas durante el sábado. Esto provocará un marcado y rápido descenso de las temperaturas de cara al domingo, restableciendo las condiciones invernales típicas con máximas que difícilmente superen los 14°C o 15°C.

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