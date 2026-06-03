Semana con ascenso térmico y neblinas, según Inumet, MetSul y Windguru

La mitad de la semana viene acompañada de una rotación del viento hacia el cuadrante Noreste y Este. Según los datos de Windguru, la intensidad se mantendrá moderada, oscilando entre los 10 y 30 km/h, sin ráfagas de alerta en la franja costera.

Este flujo propicia un marcado aumento térmico: las máximas alcanzarán los 19°C a 20°C en el Área Metropolitana y el Sur, mientras que en el Norte y Litoral el termómetro podría tocar los 22°C, configurando tardes inusualmente templadas para la época.

Viernes 5 de junio: Máxima humedad y bancos de niebla:Estabilidad antes del cambio.

Se consolidará la presencia de nubosidad variable con mañanas frías (mínimas en el entorno de los 12°C) y tardes de hasta 20°C. Inumet advierte por la formación de densas neblinas y bancos de niebla debido a la alta humedad estancada, con una probabilidad de precipitaciones que se mantiene muy baja o escasa.

Sábado 6 y Domingo 7 de junio: Inestabilidad y descenso térmico:Ingreso de frente frío.

Tanto Inumet como MetSul coinciden en un quiebre del tiempo hacia el fin de semana. Se prevé el ingreso de un frente frío que elevará a "media" la probabilidad de lluvias aisladas durante el sábado. Esto provocará un marcado y rápido descenso de las temperaturas de cara al domingo, restableciendo las condiciones invernales típicas con máximas que difícilmente superen los 14°C o 15°C.