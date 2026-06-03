Semana con ascenso térmico y neblinas, según Inumet, MetSul y Windguru

El inicio del invierno climatológico se hace sentir en todo el territorio nacional con un escenario caracterizado por la alta humedad y la estabilidad atmosférica. De acuerdo con el análisis cruzado de los reportes del Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet), el observatorio meteorológico brasileño MetSul y las proyecciones dinámicas de Windguru, el país experimentará un paulatino ascenso de las temperaturas máximas durante los próximos días, acompañado por densas nieblas matinales.
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Esta tendencia se alinea con el reciente informe estacional de Inumet, que anticipa un invierno con un 50% de probabilidades de registrar temperaturas por encima de la media histórica normal en todo el país.
El pronóstico para los próximos días
Miércoles 3 y Jueves 4 de junio: Rotación de vientos y ascenso térmico:Estabilidad generalizada.
La mitad de la semana viene acompañada de una rotación del viento hacia el cuadrante Noreste y Este. Según los datos de Windguru, la intensidad se mantendrá moderada, oscilando entre los 10 y 30 km/h, sin ráfagas de alerta en la franja costera.
Este flujo propicia un marcado aumento térmico: las máximas alcanzarán los 19°C a 20°C en el Área Metropolitana y el Sur, mientras que en el Norte y Litoral el termómetro podría tocar los 22°C, configurando tardes inusualmente templadas para la época.
Viernes 5 de junio: Máxima humedad y bancos de niebla:Estabilidad antes del cambio.
Se consolidará la presencia de nubosidad variable con mañanas frías (mínimas en el entorno de los 12°C) y tardes de hasta 20°C. Inumet advierte por la formación de densas neblinas y bancos de niebla debido a la alta humedad estancada, con una probabilidad de precipitaciones que se mantiene muy baja o escasa.
Sábado 6 y Domingo 7 de junio: Inestabilidad y descenso térmico:Ingreso de frente frío.
Tanto Inumet como MetSul coinciden en un quiebre del tiempo hacia el fin de semana. Se prevé el ingreso de un frente frío que elevará a "media" la probabilidad de lluvias aisladas durante el sábado. Esto provocará un marcado y rápido descenso de las temperaturas de cara al domingo, restableciendo las condiciones invernales típicas con máximas que difícilmente superen los 14°C o 15°C.